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- Голос Америки
США вели б контрнаступ інакше, ніж Україна. Експерти обговорили відмінності
Якби наступ в Україні вела американська армія, вона би спиралася на підтримку авіації, яка б розбила укріплення противника ще задовго перед тим, як відправили б піхоту, натомість українські військові потерпають від нестачі авіації, недостатньої кількості бронетехніки та артилерійського озброєння, що веде до вищих втрат на полі бою, вважають американські експерти.
Літаки і боєприпаси – основні прогалини
Під час поїздки до України віськові аналітики – колишній радник Пентагону, співзасновника організації Silverado Policy Accelerator та компанії з кібербезпеки Дмітрі Альперович, дослідник Центру військово-морського аналізу Майкл Кофман та британський дослідник Роб Лі з євразійської програми Інституту зовнішньої політики провели “мозковий штурм”, підсумки якого підбив у подкасті Geopolitics Decanted Альперович.
Експерти дійшли висновку, що успішність американців була б “дещо кращою, але не набагато кращою”, каже Альперович.
“Тому що тут немає магії. Ви повинні пройти через мінне поле. Отже, ви понесете багато втрат”, – каже він.
Утім, стверджує експерт, американці “ніколи не воювали б таким чином”, вони б “килимово” розбомбили цілі мінні поля та лінії окопів “задовго до того, як відправити туди хоч одного солдата”. Але в українців такої можливості немає.
Експерти, посилаючись на розмови з українськими військовими, інформують, що одним з найбільших очікувань України є підсилення “старіючої авіації” сучасними літаками F16.
Українська армія чекає на F16, повністю усвідомлюючи, наскільки складно буде опанувати та експлуатувати їх. “Українці добре знають усі виклики, – каже Альперович. – Вони значні, їм доведеться модернізувати свої аеродроми, щоб експлуатувати F16”.
Українські військові також намагаються переконати шведський уряд передати Україні літаки Gripens тим, що українці продемонструють можливості шведських літаків у реальних бойових умовах.
«Просто дайте їх нам, а ми покажемо вам, як вони протистоять російським ВПС. Це буде чудово для майбутнього маркетингу вашого літака», – кажуть українці, за словами Альперовича.
Експерт також зацитував одного з високопосадовців, з яким зустрівся у ході візиту до Києва. “Ми запитали їх, які ваші потреби. І ця людина сказала: “У мене всього п’ять потреб, і це снаряди, снаряди, снаряди, снаряди і снаряди”.
Як повідомляв Голос Америки, щоб забезпечити прогалини у наявності необхідних боєприпасів в Україні, у США було прийнято рішення про надання касетних снарядів.
Щодо контрнаступу українців, Альперович прокоментував: “Вони, безсумнівно, сподівалися, що росіяни не будуть так сильно окопаються".
“Це справді дуже важко, вони несуть величезні втрати”, - сказав експерт про військових.
Щоб ефективно контрнаступати і йти на ретельно підготовлені і заміновані росіянами упродовж року оборонні лінії, потрібна перевага в артилерії, сказав у ефірі брифінгу Голосу Америки і Мирослав Гай, офіцер ЗСУ, засновник фонду “Мир і Ко”.
Але наразі Росія переважає Україну і кількістю військової авіації на лінії фронту і в артилерії.
За його словами, плани союзників НАТО збільшити виробництво снарядів до 90 тисяч за місяць, можуть суттєво допомогти українському війську.
Бо нинішні потужності – близько близько 118 тисяч снарядів на рік – “це те, що Україна вистрілювала за місяць-півтора під час інтенсивних боїв”. Для порівняння, РФ у найбільш запеклі дні торік використовувала по 60 тисяч боєприпасів за день, каже Гай.
Голос Америки раніше повідомляв, що нинішня війна привернула увагу до браку промислових потужностей, необхідних для швидкого нарощування виробництва, після десятиліть скорочення державних замовлень. Сполучені Штати та Франція почали тиснути на оборонні компанії, щоб вони збільшили виробництво.
Україна і Захід: різні очікування від контрнаступу
Альперович також застеріг міжнародних оглядачів та пересічних споживачів новин: “Думаю, що багато людей, особливо в соціальних мережах, які стежать за цим конфліктом, сприймають це трохи так, ніби це якесь спортивне змагання. Варто пам’ятати, що це реальні люди, в основному молоді чоловіки, які не мають великого вибору в цьому питанні з обох сторін, яких відправляють у цей конфлікт, і це не спортивна гра”.
При цьому Альперович свідчить, що українські очікування дещо відрізняються від іноземних. Якщо дебати в західних столицях в основному стосуються контексту території і скільки саме землі Україна збирається чи зможе повернути, то Україні, за спостереженням експерта, йдеться, про те, як закінчити цю війну таким чином, щоб мати міцну безпеку на майбутнє, щоб не зазнати нападу від Росії ще через 3-5 років і більше років.
За інформацією Альперовича, люди у лавах збройних сил втомлені і виснажені. Втім очевидно, каже експерт, вони хочуть продовжувати боротьбу: “Я не хочу, щоб у когось склалося враження, що вони здаються. Це точно не так. Але ця війна завдала Україні та українському народу величезних збитків”.
Міжнародні звіти фіксують, що українські та російські сили беруть участь у дуже важких боях – наголошують своєю чергою журналісти телеканалу CNN. Цитуючи аналітика Роба Лі, видання наголошує, що сьогодні “важко визначити, яка сторона наразі тримає перевагу за відсутності суттєвих територіальних здобутків жодної з них”.
“Обидві сторони зараз відчувають виснаження”, - пише CNN про стан війни.
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Про касетні снаряди з США для України за 2 хвилини. Відео
В українському командуванні заявили, що Україна вже отримала касетні боєприпаси від США. Скільки їх передають, під які гарантії, і чому саме зараз? Остап Яриш пояснює у відео.
- Голос Америки
Франція посмертно нагородила найвищою відзнакою відеожурналіста AFP, загиблого у травні під Бахмутом від російського обстрілу
Званням лицаря ордена Почесного легіону 34-х річного Армана Сольдена, який загинув у травні під час ракетного обстрілу під Бахмутом, нагородив президент Франції Еммануель Макрон з нагоди найбільшого національного свята – Дня взяття Бастилії, 14 липня.
Журналіст був удостоєний цієї нагороди президентським указом у четвер, серед 358 громадян Франції, яких було нагороджено цього року.
У цей же день у Києві орденом Почесного легіону були нагороджені український режисер, колишній бранець Кремля, а нині військовослужбовець української армії Олег Сенцов та письменниця Оксана Забужко. Нагороди їм вручив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.
Макрон відзначив «хоробрість» Сольдена в листі, надісланому агентству новин Agence France-Presse.
«Арман Сольден втілив пристрасть вашої редакції – пристрасть доносити правду, розповідати історії та збирати свідчення. Це була пристрасть до справи: обов’язку інформувати», – написав президент Макрон.
Європейська директорка агентства Крістін Бухагіар згадувала молодого журналіста як "ентузіаста, енергійного та сміливого", і сказала, що він був "повністю відданий своїй справі".
Сольден загинув після ракетного обстрілу поблизу Часового Яру, на захід від Бахмута, 9 травня, коли команда журналістів потрапила під удар разом із групою українських військових. Решта журналістів AFP не постраждали.
Народжений у Боснії під час бойових дій, Сольден ще немовлям потрапив до Франції як біженець, який прилетів з родиною гуманітарним рейсом у квітні 1992 року.
У складі першої команди журналістів AFP Сольден приїхав в Україну відразу після широкомасштабного вторгнення Росії в лютому минулого року, і жив там з вересня 2022 року.
За даними Комітету зі захисту журналістів, Сольден став щонайменше 15-м журналістом, якого вбили під час репортажів про війну з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року.
Згідно з даними Інституту масової інформації, після Сольдена загинуло ще шестеро українських журналістів. Станом на 20 червня 2023 року в Україні загинули 63 журналісти – 10 загинули під час виконання професійних обов’язків, 53 – як учасники бойових дій або внаслідок російських обстрілів чи катувань.
- Голос Америки
Вагнерівці тренують білоруських солдат. Росія звільняє командирів за критику під час українського контрнаступу – оглядачі
Найманці “Групи Вагнера” як інструктори тренують солдатів у Білорусі, повідомило Міністерство оборони країни.
Згідно з повідомленням, білоруські військові розробили разом із ПВК “Вагнер” “дорожню карту на найближчу перспективу з підготовки та передачі досвіду між підрозділами”.
Як інформує Euronews, бійці приватної військової компанії навчають білоруських військових стріляти та надавати медичну допомогу.
У суботу британський телеканал BBC повідомив, що прикордонна служба України підтвердила, що найманці ПВК "Вагнер" прибули до Білорусі із сусідньої Росії.
Раніше Голос Америки повідомляв, що за інформацією Пентагону, більшість сил “Групи Вагнера” перебувають на окупованій території України, але не беруть значної участі в у підтримці бойових операцій.
Контрнаступ триває, «кожен успіх заслуговує на вдячність»
Тим часом український контрнаступ просувається повільним темпом у напрямку звільнення окупованих Росією територій.
“Російські сили на наших південних та східних землях вкладаються всім, чим можуть, у те, щоб зупинити наших воїнів”, – наголосив президент України Володимир Зеленський 15 липня.
Закордонні ЗМІ цитують слова Зеленського після засідання Ставки про те, що “кожна тисяча метрів просування вперед, кожен успіх кожної нашої бойової бригади заслуговує на вдячність”.
Euronews з посиланням на військових повідомляє, що українські військові просунулися майже на два кілометри за тиждень у районі Мелітополя. А Інститут вивчення війни свідчить, що просування українських військ є і довкола Бахмута.
Міноборони Росії своєю чергою у п'ятницю заявило, що його сили відбили 16 атак української армії в Луганській та Донецьких областях та ще три атаки на напрямку Красного Лиману.
Інститут вивчення війни процитував генерала Залужного, який сказав, що Україна використовує зброю вітчизняного виробництва для ударів по російських військових цілях на території Росії. А також підкреслив, що Україна зараз залежить від боєприпасів з інших країн.
Генштаб ЗСУ звітує, що лише за минулу добу авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та 1 по зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях.
“Загалом, українські воїни ліквідували 590 російських окупантів, знищили 5 танків, 11 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, 2 засоби ППО, 24 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 17 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки”, - інформує Генштаб ЗСУ.
«Cерйозне невдоволення» вищим військовим керівництвом Росії – британське міноборони
Міноборони Великої Британії звертає увагу на звільнення російських командирів – не через показники роботи, а через критику керівництва. Пряма критика з боку підлеглих, ймовірно, стає все більшою проблемою для міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу генерала Герасимова, припускає відомство.
Так, примітною названо ситуацію із генерал-майором 58-ї загальновійськової армії Іваном Поповим. У публічно поширеному відеозверненні Попов різко критикував керівництво російського Міноборони та звинуватив його в “ударі у спину”, “жорстокому обезголовленні армії в найважчий і напружений момент”.
“Коментарі Попова привертають увагу до серйозного невдоволення багатьох офіцерів до вищого військового керівництва. Скарги багато в чому перегукуються зі скаргами лідера “Групи Вагнера” Євгена Пригожина до його заколоту в червні”, – йдеться у повідомленні британського оборонного відомства у Twitter.
Як повідомляв Голос Америки, російське військове командування втратило відразу кількох високопоставлених генералів, які командували військами, що здійснювали агресію в Україні. Одні з них були відсторонені, інші звільнені, принаймні один загинув.
Газета Wall Street Journal повідомляє, що Кремль намагається позбутися офіцерів, підозрюваних у нелояльності. За словами співрозмовників газети, «зачистка» серед найвищого керівництва армії є ширшою, ніж відомо громадськості.
Твердження про те, що Росія не здійснювала військової експансії у бік кордонів НАТО, неправда – проект “Поліграф”
За останні два десятиліття Росія побудувала десятки нових військових баз і відновила роботу об’єктів радянської армії вздовж своїх кордонів із Західною Європою, нагадує розслідування проекту Голосу Америки “Поліграф”.
Проект, що спростовує неправдиву інформацію від Кремля, стверджує, що керівництво Росії “намагається стерти десятиліття російської військової експансії”.
Так, речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що “ніколи російська військова інфраструктура не рухалася у бік західної Європи, завжди відбувався рух у зворотному напрямку”.
Пєсков так реагував на пропозицію президента Литви Гітанаса Науседи, який минулого тижня запропонував створити постійні військові бази НАТО біля російського кордону.
«Поліграф» нагадує, що це Росія почала «таємну військову операцію на Сході України у 2014 році , а в 2022 році розпочала «неоколоніальну війну проти України, намагаючись розширити збройні сили Москви на захід».
«У 2023 році Росія почала розміщувати тактичну ядерну зброю в Білорусі, яка межує з трьома країнами НАТО – Польщею, Литвою та Латвією», – пише «Поліграф».
Він підготував “короткий каталог російського військового просування в Європі”.
Мілітаризація Калінінградської області, Росія
З 2016 року Росія значно мілітаризувала Калінінград, російський ексклав, що є між Польщею та Литвою, перекинувши війська та озброєння та сформувавши 11-й армійський корпус.
За даними CNA, фінансованої урядом США дослідницької та аналітичної організації, що базується у Вірджинії, з 1990-х до початку 2016 року “зведені підрозділи сухопутних сил 11-го армійського корпусу мали номінальну чисельність від 12 000 до 18 000 військовослужбовців, включаючи танки Т-72, БТР БТК, мобільні реактивні системи залпового вогню, артилерія”.
Високий ступінь мілітаризації Калінінграда дає можливість Кремлю захопити частину польського Сувалкського коридору, смуги землі довжиною менше 80 кілометрів, яка відділяє Білорусь від Калінінграда, припускає Поліграф.
Відновлення радянських баз на захполених в України територіях Криму та нові бази на Донбасі
Після того, як Росія незаконно анексувала Крим у лютому 2014 року, Міністерство оборони Росії захопило українські військові бази на півострові, реактивувало старі радянські бази та побудувало нові, нагадує «Поліграф».
Об'єкт-100 Утьос - одна з відновлених радянських військових баз у Криму. Цей комплекс берегових ракетних позицій розташований у горах поблизу Севастополя. У 2017 році з цієї бази під час військових навчань були запущені крилаті ракети.
Росія також відновила мережу радянських радіолокаційних станцій у горах Криму, з яких її збройні сили можуть стежити за Чорним морем, включаючи рух румунських, болгарських і турецьких кораблів.
Країни НАТО сприйняли таке переміщення російської військової інфраструктури на захід як відкриту загрозу.
У вересні 2016 року тодішній міністр оборони Великої Британії Майкл Феллон заявив, що Лондон стурбований нарощуванням російської армії в Криму та мілітаризацією “чорноморського регіону загалом”, додавши, що Болгарія та Румунія відчувають сильну загрозу.
Росія розширила можливості своїх ВПС у Криму, перетворивши колишній цивільний аеропорт Бельбек на військову базу. З початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року Москва використовує авіабази в Криму для бомбардування українських міст.
До листопада 2021 року Росія побудувала десять військових баз у частково окупованих Україною Луганській та Донецькій областях. Російські військові розмістили на цих базах танки, бойові броньовані машини, артилерію, самохідні зенітні установки та інше озброєння та використали це озброєння під час повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
До початку липня 2022 року Росія розмістила тимчасові та постійні військові бази ще у двох частково окупованих областях України — Херсонській та Запорізькій.
Дві військові бази в Білорусі і заяви про розміщення ядерної зброї
Збройні сили Росії в Білорусі, яка межує з трьома країнами НАТО — Польщею, Литвою та Латвією, наразі перебувають на найвищому рівні з моменту розпаду Радянського Союзу. Росія має дві військові бази в Білорусі.Російська військова присутність у Білорусі дозволила Москві постачати режиму Лукашенка зброю та техніку для придушення білоруських протестів 2020-2021 років.
У лютому 2022 року російські війська вторглися з Білорусі в Київську та Чернігівську області України. За даними Європарламенту, Білорусь також “надає свою територію для російських ракетних ударів і атак безпілотних літальних апаратів проти України”.
Крім того, з червня Москва почала розміщувати тактичну ядерну зброю в Білорусі.
Порушення зобов'язання вивести війська з Придністров'я у Молдові
У Молдові Москва розмістила Оперативну групу російських військ у Придністров’ї, офіційно Придністровській Молдавській Республіці (ПМР), сепаратистському регіоні, не визнаному державами-членами ООН. Оперативне угруповання, створене в 1995 році, базувалося на базі 14-ї армії ЗС Росії, яка входила до складу Збройних сил Радянського Союзу.
У 1999 році на Стамбульському саміті Організації з безпеки і співробітництва в Європі Росія взяла на себе зобов'язання “завершити виведення російських військ з території Молдови до кінця 2002 року”.
Росія не дотрималася своєї обіцянки, і влада Молдови неодноразово закликала до виведення російських військ і заміни їх міжнародними цивільними спостерігачами.
У червні 2018 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка закликала Росію вивести свої війська з Придністровського регіону Молдови.
Чисельність російських військ у Придністров'ї в 2015 році оцінювалася в 1000-1500 осіб. Відтоді кількість російських військових, які незаконно перебувають там, зросла більш ніж удвічі. За оцінками України, у червні 2020 року в Придністров'ї перебувало близько 3500 російських військових.
Сербія: військова база під виглядом гуманітарного центру
У 2011 році Москва відкрила Російсько-сербський гуманітарний центр у місті Ніш на півдні Сербії, яке у звіті Інституту нової Європи за 2020 рік визначено як російська військова база: “Там дислокуються російські війська, в тому числі інженерні війська, вертольоти і винищувачі. …Центр працює в гуманітарних та екологічних напрямках. Але він відіграє подвійну роль і також використовується російськими спецслужбами”.
Російська і сербська армії регулярно проводять спільні військові навчання в Сербії. У 2019 році Міноборони Росії оголосило про плани побудувати російську базу ППО в Сербії.
У серпні 2022 року посол Росії в Белграді Олександр Боцан-Харченко відкрито назвав Російсько-сербський гуманітарний центр російською військовою базою.
Нова база у Грузії після війни 2008 року
Після російсько-грузинської війни 2008 року російські військові відкрили 7-му військову базу в Гудауті, розташованій на території окупованої Грузією Абхазії. Як повідомляє сайт InformNaplam, на цій російській військовій базі, розташованій у країні, яка межує з Туреччиною, членом НАТО, розташовані “4 мотострілецькі батальйони, танковий батальйон, два артилерійські дивізіони, реактивний артилерійський дивізіон, рота снайперів, рота безпілотників, розвідувальний батальйон, а також ряд інших окремих підрозділів бойового та матеріально-технічного забезпечення”.
У 2010 році Володимир Комоєдов, колишній командувач Чорноморським флотом Росії, заявив російській газеті “Независимая газета”, що Федеральна служба безпеки, російська агенція, що стала спадкоємицею КДБ радянських часів, отримала контроль над абхазькими портами Сухумі та Очамчира, і що ці порти стали додатковою базою для кораблів Чорноморського флоту: “Відтепер Чорноморський флот буде більш розосередженим і, отже, менш вразливим. Плюс вирішується завдання захисту суверенітету Абхазії з моря”.
1 лютого 2009 року російські військові створили 4-ту гвардійську військову базу в Південній Осетії, ще одному окупованому Росією регіоні Грузії. Ця база, на якій перебуває близько 5 тисяч російських військовослужбовців, в основному розташована в місті Цхінвалі, але окремі підрозділи розкидані по всій Південній Осетії.
У 2022 році підрозділи російських військових баз у Грузії брали участь у повномасштабному вторгненні Росії в Україну.
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