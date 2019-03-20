ЄС оштрафував Google на 1,7 мільярда доларів за порушення антимонопольних правил

Google оштрафували на 1,49 мільярда євро (1,7 мільярда доларів) у середу за блокування компанією інших сервісів реклами. Це третій великий антимонопольний штраф Європейського Союзу щодо компанії Alphabet (материнської компанії Google – прим. ГА) всього за два роки.

Європейська комісія, яка заявила, що штраф склав 1,29 відсотка обороту Google у 2018 році, говорить у заяві, що спрямована проти вільної конкуренції практика тривала десять років.

«Google закріпив своє домінування в рекламних оголошеннях онлайн і захистив себе від тиску конкурентів, накладаючи контрактні обмеження на веб-сайти третіх сторін», – заявила європейська комісар з питань конкуренції Маргрет Вестагер.

Справа стосувалася веб-сайтів, таких як газети чи туристичні сайти, з функцією пошуку, яка видає результати пошуку та рекламні оголошення пов'язані із темою пошукового запиту. Програма AdSense від Google видає такі рекламні оголошення з результатами пошуку.

Серед іншого, Google не давав сайтам розміщувати на сторінках результатів пошуку будь-які пов'язані із темою пошуку рекламні оголошення від конкурентів. Google змушував сайти резервувати найприбутковіший простір на своїх сторінках результатів пошуку для рекламних оголошень Google, і вимагав отримувати письмове схвалення від Google перед внесенням змін до того, як відображалися будь-які конкурентні оголошення.

Справа була викликана скаргою компанії Microsoft у 2010 році. Обидві компанії у 2016 році відмовились від взаєних скарг.

Минулого року ЄС наклав на Google штраф на рекордну суму 4,34 мільярда євро за використання мобільної операційної системи Android для блокування суперників. Це сталося після штрафу на 2,42 мільярди євро в червні 2017 року за перешкоджання суперникам – сайтам для порівняння покупок.

Google намагається дотримуватись наказу щодо забезпечення рівних умов гри, проте критики все ще не задоволені.

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