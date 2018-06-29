Арнольд Шварценеґґер пожартував зі стратегії Трампа для вугільної галузі

У відео, розміщеному в мережі Facebook компанією ATTN, колишній губернатор Каліфорнії і зірка кіно Арнольд Шварценеґґер виступив проти «порятунку промисловості, що отруює навколишнє середовище», повідомляє CNN.

«Тож, президенте Трамп, я знаю, Ви насправді хочете бути героєм фільму жанру "екшн", вірно? - говорить Шварценеґґер, звертаючись до зображення Трампа. – Тож слухайте Термінатора! Повертатись назад у часі потрібно тільки задля захисту майбутніх поколінь. Однак, Ваша адміністрація намагається повернутись у часі, щоб врятувати вугільну галузь, яка є загрозою для майбутніх поколінь».

Повертатись назад у часі потрібно тільки задля захисту майбутніх поколінь

Він порівняв спроби Трампа «врятувати вугільну галузь» до порятунку інших речей з минулого Америки.

«Нерозумно і навіть сміховинно повертати застарілі технології, які б відповідали вашому порядку денному», - сказав Шварценеґґер. - Що Ви захочете повернути потім? Гнучкі диски? Факси? Пейджери? Блокбастери? Подумайте. Що сталось, якби Ви захотіли врятувати блокбастери?»

Шварценеґґер вже не вперше критикує ідеї президента. Нещодавно він виступив проти жорсткої політики Трампа стосовно незаконних іммігрантів, яка призвела до відокремлення дітей від батьків.

«Будучи іммігрантом, я знаю магнетичну силу американської величі. Як колишній губернатор прикордонної території, я знаю про важливість захисту наших кордонів і проведення змін в абсурдно недолугій імміграційній системі. Як американець, я знаю, що діти не мусять бути заручниками, поки «дорослі» розбираються між собою», - написав колишній актор та політик у Twitter.

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