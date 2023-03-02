Нова реальність формується "у боротьбі за вільну Україну" – міністр оборони Швеції

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що війна, яку Росія розпочала проти України понад рік тому, змінила безпековий устрій Європи, що склався після Другої світової війни, і зараз український опір формує нову реальність.

«Український народ налаштований перемогти у цій війні. НАТО незабаром розшириться за рахунок двох нових держав-членів, Швеції та Фінляндії, тож ситуація з безпекою в Північній Європі зміниться. Майте на увазі, що зараз ми перебуваємо в центрі цієї структурної зміни. Того, що було, вже не буде. Принципи й стандарти цієї нової реальності визначаються у боротьбі за вільну Україну», – заявив шведський міністр оборони на конференції в Естонії у середу, 2-го березня.

«Україна бореться не лише за власну свободу, а й за всю Європу. Головне, щоб демократичний світ підтримував Україну стільки, скільки необхідно для перемоги», – наголосив Пол Йонсон у твіті.

Як повідомляв «Голос Америки», минулого тижня, в річницю російського вторгнення, Швеція оголосила, що вона приєднується до танкової коаліції Leopard 2 і передасть Україні до 10 основних бойових танків Leopard 2 A5, а також 50 БМП CV90, протипіхотні бойові машини, які мають, як мовиться у заяві, «значно посилити Збройні сили України».

Швеція також пообіцяла передати «значну кількість» компонентів системи ППО HAWK, систем середньої дальності, які захищають від літаків, гелікоптерів і ракет противника, та боєприпаси до них вартістю у «кілька сотень мільйонів євро». Також у співпраці з Німеччиною Швеція пообіцяла поставити Україні необхідні компоненти для системи ППО IRIS-T, що «дозволить збільшити потужність IRIS-T в Україні».

«Ця пожертва може допомогти Україні зміцнити протиповітряну оборону в багатьох місцях і позбавити Росії доступу до повітряного простору», – мовиться у заяві шведського міністра.

Говорячи про Росію на конференції, що присвячена проблемам, які створює ця країна, Йонсон сказав, що Росія, «можливо, бореться зі своїми власними фантомами в Україні, але для Кремля це екзистенційна криза».

Вступ Швеції посилить альянс – Йонсон

Йонсон додав, що приєднання Швеції до НАТО разом із Фінляндією стало головним несподіваним наслідком вторгнення Росії в Україну.

«Якби у Москви була одна стратегічна мета щодо моєї країни та з Фінляндії, я думаю, це було тримати нас поза НАТО. Через три місяці після початку цієї війни Швеція та Фінляндія разом подали заявку на членство в НАТО», – сказав глава оборонного відомства Швеції.

На конференції Балтійського оборонного коледжу з безпеки в Європі міністр Йонсон сказав, що Швеція має традицію широкого військового співробітництва з НАТО. Він також наголосив, що національні оборонні можливості Швеції посилять альянс.

«З точки зору географії, ми маємо найдовшу берегову лінію в Балтійському морі, острів Готланд, його стратегічне розташування та важливі порти в Північному морі. Військово-морські активи, ресурси та сильна позиція Швеції в повітрі дають контроль над усім Балтійським морем», – сказав він.

Заявки Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО ратифікували 28 із 30 країн. Застереження висловили Угорщина та Туреччина. Анкара звинувачує Стокгольм у наданні притулку членам курдських терористичних груп.

Переговори між двома країнами мають відновитися 9 березня на рівні державних службовців. Стокгольм пообіцяв ухвалити новий закон щодо терористичних організацій, який може набути чинності 1 червня, хоча дата парламентського голосування щодо нього ще не призначена.

Сполучені Штати та інші країни НАТО сподіваються, що дві скандинавські країни стануть членами альянсу на саміті в столиці Литви Вільнюсі 11 липня цього року.