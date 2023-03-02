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Нова реальність формується "у боротьбі за вільну Україну" – міністр оборони Швеції
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що війна, яку Росія розпочала проти України понад рік тому, змінила безпековий устрій Європи, що склався після Другої світової війни, і зараз український опір формує нову реальність.
«Український народ налаштований перемогти у цій війні. НАТО незабаром розшириться за рахунок двох нових держав-членів, Швеції та Фінляндії, тож ситуація з безпекою в Північній Європі зміниться. Майте на увазі, що зараз ми перебуваємо в центрі цієї структурної зміни. Того, що було, вже не буде. Принципи й стандарти цієї нової реальності визначаються у боротьбі за вільну Україну», – заявив шведський міністр оборони на конференції в Естонії у середу, 2-го березня.
«Україна бореться не лише за власну свободу, а й за всю Європу. Головне, щоб демократичний світ підтримував Україну стільки, скільки необхідно для перемоги», – наголосив Пол Йонсон у твіті.
Як повідомляв «Голос Америки», минулого тижня, в річницю російського вторгнення, Швеція оголосила, що вона приєднується до танкової коаліції Leopard 2 і передасть Україні до 10 основних бойових танків Leopard 2 A5, а також 50 БМП CV90, протипіхотні бойові машини, які мають, як мовиться у заяві, «значно посилити Збройні сили України».
Швеція також пообіцяла передати «значну кількість» компонентів системи ППО HAWK, систем середньої дальності, які захищають від літаків, гелікоптерів і ракет противника, та боєприпаси до них вартістю у «кілька сотень мільйонів євро». Також у співпраці з Німеччиною Швеція пообіцяла поставити Україні необхідні компоненти для системи ППО IRIS-T, що «дозволить збільшити потужність IRIS-T в Україні».
«Ця пожертва може допомогти Україні зміцнити протиповітряну оборону в багатьох місцях і позбавити Росії доступу до повітряного простору», – мовиться у заяві шведського міністра.
Говорячи про Росію на конференції, що присвячена проблемам, які створює ця країна, Йонсон сказав, що Росія, «можливо, бореться зі своїми власними фантомами в Україні, але для Кремля це екзистенційна криза».
Вступ Швеції посилить альянс – Йонсон
Йонсон додав, що приєднання Швеції до НАТО разом із Фінляндією стало головним несподіваним наслідком вторгнення Росії в Україну.
«Якби у Москви була одна стратегічна мета щодо моєї країни та з Фінляндії, я думаю, це було тримати нас поза НАТО. Через три місяці після початку цієї війни Швеція та Фінляндія разом подали заявку на членство в НАТО», – сказав глава оборонного відомства Швеції.
На конференції Балтійського оборонного коледжу з безпеки в Європі міністр Йонсон сказав, що Швеція має традицію широкого військового співробітництва з НАТО. Він також наголосив, що національні оборонні можливості Швеції посилять альянс.
«З точки зору географії, ми маємо найдовшу берегову лінію в Балтійському морі, острів Готланд, його стратегічне розташування та важливі порти в Північному морі. Військово-морські активи, ресурси та сильна позиція Швеції в повітрі дають контроль над усім Балтійським морем», – сказав він.
Заявки Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО ратифікували 28 із 30 країн. Застереження висловили Угорщина та Туреччина. Анкара звинувачує Стокгольм у наданні притулку членам курдських терористичних груп.
Переговори між двома країнами мають відновитися 9 березня на рівні державних службовців. Стокгольм пообіцяв ухвалити новий закон щодо терористичних організацій, який може набути чинності 1 червня, хоча дата парламентського голосування щодо нього ще не призначена.
Сполучені Штати та інші країни НАТО сподіваються, що дві скандинавські країни стануть членами альянсу на саміті в столиці Литви Вільнюсі 11 липня цього року.
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Всесвітню продовольчу програму ООН очолила Сінді Маккейн, вдова сенатора Джона Маккейна
Генеральний секретар ООН призначив Сінді Маккейн виконавчою директоркою Всесвітньої продовольчої програми. Донині вона була посолкою США в агенціях ООН з питань продовольства та сільського господарства в Римі.
З нагоди її нового призначення держсекретар США Ентоні Блінкен заявив:
"Понад 60 років Всесвітня продовольча програма відіграє важливу роль у боротьбі з глобальним голодом, бідністю та недоїданням у всьому світі, допомагаючи нагодувати мільйони людей, які відчайдушно цього потребують. ВПП відіграє вирішальну роль у зусиллях міжнародної спільноти з реагування на загострення глобальної кризи з продовольчої безпеки. (…) Ми вдячні посолці Маккейн за її роботу на посаді постійної представниці ООН з питань продовольства та сільського господарства в Римі, де вона керувала впровадженням нашої політики продовольчої безпеки. Я впевнений, що вона принесе нову енергію, оптимізм і успіх Всесвітній продовольчій програмі”. Заяву Блінкена оприлюднили на сайті Державного департаменту США.
Сінді Маккейн - вдова американського сенатора з Аризони та двічі кандидата у президенти США від Республіканської партії Джона Маккейна. До роботи в уряді вона очолювала опікунську раду Інституту міжнародного лідерства Маккейна при Університеті штату Аризона.
Всесвітня продовольча програма (ВПП) – одна з найбільших гуманітарних агенцій ООН, яка, серед іншого, активно допомагає українцям з перших днів повномасштабного вторгнення. За даними Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій, станом на грудень минулого року ВПП доставила в Україну понад 137 тисяч тонн продовольчої гуманітарної допомоги, переважно у важкодоступні й небезпечні прифронтові райони та на деокуповані території. Крім того, ВПП виплатила грошову допомогу 2,2 мільйонам українців на загальну суму понад 370 млн доларів США.
Як повідомляв "Голос Америки", у січні цього року Сінді Маккейн заявляла, що Росія своєю війною в Україні спричинила "найгіршу продовольчу, найгіршу гуманітарну кризу з часів Другої світової війни". За словами Маккейн, глобальна криза підвищення цін на продукти триватиме цього року, і постачання харчів до найбідніших країн не налагодиться, допоки не припиниться російське вторгнення в Україну.
«Зупиніть цю агресивну війну», – держсекретар США Ентоні Блінкен. Відео
«Президент Путін не виявив жодного інтересу брати у цьому участь, сказавши, що тут нема про що говорити, допоки Україна не прийме, я цитую, «нові територіальні реалії», – держсекретар США Ентоні Блінкен
Шольц: Не може бути переговорів про мир із дулом пістолета біля скроні. Відео
«Відданість миру не означає підкорюватись більшому сусіду. Якщо Україна припинить захищатись, це не буде миром, це буде кінцем України. Не може бути переговорів із дулом пістолета біля твоєї скроні, окрім як про здачу», - заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.
Кібератаки у США розглядатимуть як загрозу національній безпеці - нова стратегія Білого дому
Білий дім ініціює запровадження комплексних федеральних норм, щоб захистити онлайн-сферу від хакерів, зокрема, через запровадження відповідальності компаній за кібербезпеку, а також через ставлення до хакерських атак як загроз національній безпеці країни.
План президентської адміністрації увійшов до Національної кіберстратегії США, яку Білий дім оприлюднив в четвер, 2 березня.
У документі, серед іншого, окреслюються довгострокові цілі США щодо того, як уряд, компанії та споживачі можуть безпечно працювати у цифровому світі. На індустрію комп'ютерних технологій і програмного забезпечення покладається відповідальність за розробку "безпечного за дизайном" продукту, який має бути розроблений та випробуваний на можливість проникнення в програму ще до того, як продукт потрапляє на ринок.
Виконувачка обов'язків Національного кібердиректора США Кемба Волден заявила, що ця стратегія "фундаментально переосмислює американський кібердоговір із суспільством" та "покладає відповідальність за управління кіберризиками на тих, хто найбільше в змозі її нести".
стратегія "фундаментально переосмислює американський кібердоговір із суспільством"
Волден наголосила, що пропонувати пересічним людям, малим підприємствам чи місцевим органам влади брати на себе основну частину тягаря кібербезпеки "не просто несправедливо, це неефективно".
"Найбільші, найкращі та найбільш умілі учасники нашої цифрової екосистеми можуть і повинні взяти на себе більшу частку тягаря для управління кіберризиками та гарантування безпеки всіх нас", – додала кібердиректорка.
Національна стратегія Білого дому має п'ять складових: захищати критичну інфраструктуру, руйнувати та демонтувати загрози, створювати ринкові інструменти для безпеки та стійкості, інвестувати в стійке майбутнє, створювати міжнародні партнерства для досягнення спільних цілей.
Американці повинні бути впевнені, що вони можуть покладатися на критично важливі служби
Документ розробили після низки великих кібератак у США, серед яких був напад на оператора американської трубопровідної системи Colonial Pipeline 2021 року, та кібератаки на федеральні установи США через програмне забезпечення фірми SolarWinds у 2019-20 роках. У цих інцидентах зловмисники використовували вразливі місця компаній, які займають центральне місце в екосистемі комп'ютерної безпеки й надають доступ до великої кількості клієнтів.
У Білому домі сподіваються, що суворіші вимоги до компаній зменшать ризики у сфері кібербезпеки. Як пишуть оглядачі, хоча стратегія Адміністрації Байдена також спрямована на посилення співпраці з приватним сектором, вона є першою у США, що наполягає на більш агресивному та комплексному федеральному регулюванні кібербезпеки.
Китай... представляє "найширшу, найактивнішу та найстійкішу загрозу для мереж як уряду, так і приватного сектору"
"Американці повинні бути впевнені, що вони можуть покладатися на критично важливі служби: лікарні, газопроводи, повітря, водопостачання, навіть якщо вони стають мішенню наших супротивників", - заявила Енн Н'юбергер, заступниця радника президента з нацбезпеки з питань кібернетики та новітніх технологій.
У Стратегії звучать закиди на адресу Китаю, Росії, Ірану, Північної Кореї та "інших авторитарних держав з ревізіоністськими намірами" в "агресивному використанні передових кіберможливостей", щоб досягнути цілей, які суперечать інтересам США та міжнародним нормам. У документі також виділено Китай як країну, що представляє "найширшу, найактивнішу та найстійкішу загрозу для мереж як уряду, так і приватного сектору".
Стратегія закликає до довгострокових інвестицій в кібергалузь США, інфраструктуру та цифрові екосистеми, а також підкреслює необхідність технологій для підвищення національної стійкості та економічної конкурентоспроможності США.
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