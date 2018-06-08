“Війна слів” між президентом Трампом і союзниками затьмарює саміт “Сімки”

Висловлювання президента Дональда Трампа та деяких лідерів групи семи країн - провідних економік світу дали підстави для тверджень про серйозні розбіжності на саміті “Сімки” у п’ятницю.

Американському президенту можливо байдуже бути в ізоляції, але й ми у разі потреби можемо підписати угоду 6-ти країн.

​Керівники Великої Британії, Канади, Німеччини, США, Італії, Франції та Японії вестимуть переговори в Канаді.

Головним приводом для тертя стало нещодавнє рішення президента Трампа запровадити мито на імпортовані до США сталь та алюміній.

Країни Європи, а також Канада вже заявили, що вимушені у відповідь накласти мито на імпорт з Америки і висловлюють побоювання, що дії адміністрації Трампа загрожують спровокувати руйнівну торговельну війну.

Президент Трамп у четвер в дописах у Twitter звинуватив господаря зустрічі, прем’єр-міністра Джастіна Трюдо, а також президента Франції Еммануеля Макрона у тому, що вони вже “збирають зі США величезні тарифи”.

Передайте, будь ласка, прем’єр-міністру Трюдо і президенту Макрону, що вони стягають зі США величезні мита і створюють немонетарні перешкоди.

​Офіційно Вашингтон пояснює оголошені нові мита міркуваннями національної безпеки, але Дональд Трамп раніше неодноразово казав, що вважає міжнародну торгівлю на теперішніх умовах невигідною для США, що він захищає американську промисловість та робочі місця для американців, і що він легко виграє у торговельній війні.

“Через його дії і через його адміністрацію під загрозою американські робочі місця”, - застеріг Трюдо на спільній прес-конференції з Макроном, який у свою чергу заявив, що “торговельна війна не пожаліє нікого, вона почне завдавати болю американським робітникам”.

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей намагалася дотримуватися стриманого тону і сказала репортерам, що ЄС потрібно реагувати пропорційно.

Напередодні саміту Білий Дім оголосив, що президент Трамп не братиме участь у деяких дискусіях і полишить саміт раніше за інших учасників.

Французький президент пригрозив, що “Сімка” може виключити США з підсумкової декларації саміту.

“Американському президенту можливо байдуже бути в ізоляції, але й ми у разі потреби можемо підписати угоду 6-ти країн. Бо ці 6 країн представляють цінності, вони репрезентують економічний ринок зі своєю історією, і який зараз є справжньою міжнародною потугою”, - написав Макрон у Twitter 7 червня.

“Протистояння загрожує розривом установі, яка упродовж своєї 43-річної історії зазвичай намагалася досягати згоди у галузі економіки та в інших питаннях”, - вказує Reuters.

“Пан Трамп - чорна вівця у своїй сім’ї, відлучений родич, який вирішив задиратися з рідними ще до того, як приїхав на вечерю”, - написала американська газета New York Times, якій Дональд Трамп не раз закидав упередженість.

Президент Трамп одразу з саміту в Канаді вилетить до Сінгапура, де у вівторок запланована його зустріч з президентом Північної Кореї Кім Чен Ином.

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