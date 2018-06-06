Трамп спитав з Трюдо за спалений канадцями Білий дім?

Як повідомляє американський канал Сі-Ен-Ен, президент США Дональд Трамп у розмові із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо згадав співрозмовнику спалений у 1812-му році Білий дім.

Лишається незрозумілим, чи президент заявив про це жартома.

Сі-Ен-Не посилається на "поінформовані про зміст розмови джерела". Сам президент США раніше неодноразово критикував американські ЗМІ за використання недостовірних джерел, перекручування змісту отриманих анонімно коментарів та навіть вигадування джерел.

Як повідомляє канал, у ході розмови 25-го травня з приводу запроваджених США тарифів на окремі види імпорту із Канади, Трамп відповідаючи на запитання Трюдо, як можа виправдати тарифи міркуванням національної безпеки США, спитав того "А хіба ви не спалили Білий дім?". При цьому малась на увазі війна 1812-го року (тривала з 1812-го по 1815-й роки - прим. ГА) між США та Великою Британією у ході якої сили Великої Британії розташовувались і на території нинішньої Канади.

Британські війська атакували Вашингтон у 1814-му році відповідь на американський напад на місто Йорк у провінції Онтаріо, територія якої врешті увійшла до складу нинішньої Канади.

Прикметно, що відповідно до опитувань кількарічної давнини проведених IPSOS у США та Канаді вбачали у війні 1812-го року частину своєї національної ідентичності. Причому у Канаді частина опитаних дивились на події війни, як на успішне відбиття американського вторгнення.

Як писало видання The Washington Post у 2014-му році, консервативний уряд прем'єр-міністра Канади Гарпера також вбачав у війні 1812-го року частину історії формування сучасної ідентичності канадців.

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