Трамп "з'їхав із рейок", - колишній високопосадовець адміністрації

Ентоні Скарамуччі, колишній директор з комунікацій Білого дому адміністрації президента США Дональда Трампа заявив, що не підтримує його кандидатуру на переобрання президентом США на виборах 2020-го.

Колишній палкий прихильник Трампа сказав в ефірі CNN: "Я відданий республіканець, і я намагався бути вірним йому. Але подивімось правді в очі - він з'їхав із рейок, ми маємо називати це своїми словами... Він каже все більше нісенітниць, і, знаєте, ми до цього певною мірою звикли".

Вихідними Трамп розкритикував Скарамуччі у Твіттері, заявивши, що його колишній підлеглий був "цілковито неспроможний" обіймати посаду у Білому домі, й написав, що той готовий на все, аби повернути це крісло.

У ролі керівника з комунікацій адміністрації Трампа Скарамуччі пробув 11 днів, і його час на посаді чи не найбільше запам'ятався інтерв'ю виданню The New Yorker, в якому він образив кількох високопосадовців Білого дому.

Раніше Скарамуччі захищав адміністрацію та самого президента Трампа, але змінив свої слова на критику після ситуації довкола конгресвумен-демократок.

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