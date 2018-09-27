Президент Росії нагороджував полковника ГРУ Чепігу, кажуть британські розслідувачі

Офіційні британські джерела не коментують результатів журналістських розслідувань, які дійшли висновку, що один з росіян, підозрюваних у застосуванні нервово-паралітичної отрути у Солсбері, насправді є агентом російської військової розвідки і ветераном військ спеціального призначення, який має нагороду “Героя Російської Федерації”.

При цьому Бі-Бі-Сі підкреслює, що урядові служби у Лондоні не заперечують дані, згідно з якими підозрюваний, який перетинав кордон з документами на ім’я Руслана Боширова, насправді - полковник російської військової розвідки Анатолій Чепіга.

Агентство Reuters повідомляє, що британський міністр оборони Ґевін Вільямсон написав у Twitter про викриття російського агента і додав, що “хоче подякувати усім, хто невтомно працює над тією справою”, але згодом він видалив свій допис без пояснень.

Офіційна Москва фактично також утримується від коментарів, якщо не враховувати допису на Facebook речниці російського міністерства закордонних справ Марії Захарової, яка заявила, що нова інформація бездоказова.

Окрім Боширова британська поліція обвинуватила у причетності до нападу у Солсбері іншого росіянина, який назвався Александром Петровим.

Хто такий полковник Чепіга?

Розслідувачі Bellingcat знайшли фотографії і документи, які простежують шлях Анатолія Чепіги від народження у селі на далекому сході Росії до його навчання у військовому училищі і служби у підрозділах спеціального призначення ГРУ у Хабаровську.

Вказаний Анатолій Чепіга служив у підрозділах, що діяли у Чечні та, можливо, на сході України 2014 року.

Факт нагороди полковника Анатолія Чепіги указом президента Путіна розслідувачі називають свідченням того, що російський керівник міг знати про того агента особисто.

Путін, коли закликав двох підозрюваних з'явитися у ЗМІ з поясненнями, окремо наполягав, що вони цивільні особи.

Прем’єр-міністр Тереза Мей ще раніше переповідала, що на думку британських розвідслужб паспортні імена обидвох підозрюваних несправжні.

Виступаючи в ООН 26 серпня, Мей повторила обвинувачення Росії у “застосуванні агентами російської ГРУ (Головного розвідувального управління Міністерства оборони Росії) хімічної зброї на вулицях Британії”.

Колишній полковник російської військової розвідки Сергій Скрипаль та його донька Юлія були отруєні 4 березня у місті Солсбері, де росіянин мешкав, опинившись у Британії після обміну затриманими агентами між спецслужбами Заходу та Росії.

Скрипалі вижили, але згодом у липні від знайденої отрути померла Довн Стурджесс, мешканка сусіднього з Солсбері містечка.

Загалом жертвами нервово-паралітичної отрути класу “Новічок” у Британії стали принаймні 5 осіб.

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