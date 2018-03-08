Британія розслідує застосування нервово-паралітичної отрути щодо Скрипаля, а тоді обіцяє діяти

Антитерористичні служби Великої Британії з’ясовують, звідки походить нервово-паралітична отрута, застосована проти колишнього полковника російської військової розвідки та його доньки у містечку Солсбері на півдні Англії.

66-річний Сергій Скрипаль та 33-річна Юлія Скрипаль з неділі 4 березня перебувають у реанімаційному відділі лікарні, але подробиці їхнього стану не оприлюднюють, вказуючи лише, що він критичний.

Тим часом стан службовця поліції, який зазнав впливу речовини, працюючи на місці інциденту, покращився і у четвер зранку він міг говорити.

Уряд має набір варіантів, включно з людьми, включно з санкціями, включно з іншими речами, але зараз ми про це не говоримо, ми зосереджуємося на інциденті

​Британські політики закликають до жорсткої відповіді Росії, якщо причетність Москви буде підтверджена, і міністр закордонних справ Борис Джонсон на початку тижня заявив, що така відповідь буде.

Помічник комісара лондонської поліції Марк Ровлі сказав журналістам, що фахівці визначили, яка саме нервово-паралітична речовина була використана, але не повідомив її назву, вказуючи, що та інформація підпадає під таємницю розслідування.

Він також відмовився повідомляти, що поліція знає про те, яким чином отрута була застосована у спробі убивства.

Неофіційні джерела повідомляють, що одним з головних напрямків британського розслідування є з’ясування можливої причетності Росії.

Поліція вивчає відео-записи камер стеження у Солсбері та опитує свідків, які бачили пару в ресторані та в пабі у неділю.

Міністр внутрішніх справ Амбер Радд закликала чекати кінця розслідування і наголосила британському телебаченню: “на кого б не було вказано згодом, нам треба запевнити, що ми маємо докази”.

У відповідь на запитання про можливість висилання російських дипломатів міністр підкреслила, що “уряд має набір варіантів, включно з людьми, включно з санкціями, включно з іншими речами, але зараз ми про це не говоримо, ми зосереджуємося на інциденті”.

Сергій Скрипаль 2006 року був засуджений військовим судом Росії до 13-річного ув'язнення за співпрацю з британською розвідкою.

Він опинився в Англії в результаті обміну групами розвідників між США та Росією у 2010 році.

У Москві відкидають будь-яку причетність, але у Британії проводять паралелі з убивством у Лондоні 2006 року іншого колишнього офіцера російських спецслужб Олександра Литвиненка.

Британське розслідування тоді виявило слід радіоактивної отрути, що тягнувся в Росію, проте Москва відмовилася видавати Лондону названих підозрюваних.

Судове дізнання у Британії дійшло висновку, що президент Росії Володимир Путін напевне схвалив убивство Литвиненка, який допомагав британським спецслужбам відстежувати російські фінансові потоки на Заході.

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