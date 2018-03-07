Російська кампанія в Україні це обличчя гібридної війни майбутнього - генерали армії США у відставці

Гібридна війна Росії проти України очима американських генералів у відставці Веслі Кларка і Джека Кіна

Чотири роки тому Москва розв’язала свою гібридну війну проти України і захопила Крим. Шість тижнів пізніше, вона розпочала свою не так же приховану військову операцію на Донбасі. Однією з знаменитих, якщо не широко розголошених історій цієї війни є переважно успішні заходи України захистити себе від цієї війни на сході.

Своє бачення ситуації на сході України виклали в статті у виданні The Washington Times генерали армії США у відставці Веслі Кларк та Джек Кін.

Україна перебуває на фронтовій нового покоління бойових дій, пишуть вони, в яких Росія затьмарює межу між війною та миром. Агресія Москви розпочалася захопленням і анексією українського Криму в лютому і березні, і відтак не так таємною війною на Донбасі в квітні.

Ми уважно спостерігали за еволюцією збройних сил України з часу початку війни, і вона просто вражає Веслі Кларк і Джек Кін

Хоча Кремль твердить, що це повстання етнічних росіян і російськомовних мешканців Донбасу проти уряду в Києві, правда полягає в тому, що це керована, фінансована і озброєна Росією війна. Наприкінці літа 2014-го, тисячі регулярних російських солдатів зупинили спроби Києва повернути контроль над Донбасом і тисячі російських солдатів надалі залишаються на окупованих територіях. Москва контролює військові дії так званих сепаратистських сил.

«Ми уважно спостерігали за еволюцією збройних сил України з часу початку війни, і вона просто вражає», - наголосили американські військові експерти.

Кларк і Кін відвідали Київ у грудні минулого року, зустрічалися з українськими посадовцями, військовими та представниками громадянського суспільства. Американських генералів вразила їх компетентність, відданість та енергія. За їх словами, стара радянського зразка армія, яка воювала у 2014 році, перетворилася у боєздатні військові сили. Це, частково, завдяки навчальним програмам країн НАТО, зокрема США. Але більшість цього це результат потреб ведення бойових дій та креативної відповіді України.

російська кампанія в Україні є обличчям гібридної війни майбутнього. Україна здобула цінний досвід, який НАТО та США зараз усмоктують. Це знання, вважають Кларк і Кін, є критично важливим для захисту США від агресії Кремля

Російська кампанія в Україні є обличчям гібридної війни майбутнього. Україна здобула цінний досвід, який НАТО та США зараз усмоктують.

Українські офіцери, пишуть генерали США, добре пристосувалися до подій на полі бою і виявилися винахідливими і майстерними у протидії явним перевагам Москви.

Коротко кажучи, російська кампанія в Україні є обличчям гібридної війни майбутнього. Україна здобула цінний досвід, який НАТО та США зараз усмоктують. Це знання, вважають Кларк і Кін, є критично важливим для захисту США від агресії Кремля.

Безпека України залежить не тільки від захисту проти російських та сепаратистських сил в районі лінії зіткнення на Донбасі. Ідеться також про спірні питання відносин України із Заходом та прогрес щодо внутрішніх реформ. За правління президента Петра Порошенка, Україна вирішила, що хоче приєднатися до НАТО. Останніми роками, більшість українців виступає на підтримку такої ідеї.

Небажання деяких членів НАТО розглядати таку можливість, одначе, робить це питання – у найкращому варіанті – довгостроковою метою. Києву варто взяти це до уваги і домагатися конкретних заходів та співпраці з НАТО і західними урядами, які в короткій перспективі могли б посилити безпеку України.

Війна України проти кремлівської агресії і проти старої корумпованої системи це одна війна. Сильні антикорупційні заходи не лише покращать життя в Україні, але і підсилять українське суспільство перед діями Кремля. Такі заходи також зроблять Україну привабливішим потенційним партнером для НАТО і ЄС.

Без сумніву Україна, вважають генерали США, заслуговує на більшу підтримку Заходу – це явно віддзеркалено у розсудливому рішенні адміністрації Трампа щодо поставок оборонної зброї. А український народ заслуговує на менш корумповане управління. «Якщо над такими цілями працюватимуть одночасно, їх швидше вдасться досягнути», - наголосили генерали армії США у відставці Веслі Кларк та Джек Кін.

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