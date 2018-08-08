Ґейтс витратив біля 3 мільйонів доларів, вкрадених у Манафорта, на свою коханку

Рік Ґейтс, колишній бізнес-партнер Пола Манафорта, визнав на суді, що обманним шляхом отримав близько трьох мільйонів доларів, які витратив на фінансування своїх позашлюбних стосунків десять років тому, пише Business Insider.

Ґейтс додав, що мав позашлюбні відносини в Лондоні, які тривали близько двох місяців. Він часто зупинявся в Лондоні на шляху до України, куди він подорожував з метою надання політичних консультацій від імені компанії Манафорта.

Він заявив, що вкрав у Манафорта гроші, щоб фінансувати витрати пов'язані з цими стосунками, які включали, зокрема, перельоти першим класом, відпочинок в найкращих готелях, а також оренду апартаментів в Лондоні

В центрі судового розгляду справи проти Манафорта у вівторок стали звинувачення висунуті проти Манафорта в ухилянні від оподаткування, банківському шахрайстві та приховуванні наявності рахунків в іноземних банках. Ґейтс, який раніше виступав повіреним у справі Манафорта, у лютому уклав угоду зі слідством, яка включала і надання свідчень проти Манафорта.

Зараз Ґейтса називають "зірковим свідком" сторони звинувачення.

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