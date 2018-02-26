Убивство журналіста у Словаччині кидає підозру на корупцію

У Словаччині, що межує з Україною, поліція повідомляє про убивство журналіста і його подруги, вказуючи на можливий зв’язок злочину із журналістськими розслідуваннями маніпуляцій з податками.

Убивство шокувало невелику центрально-європейську країну і вказало на побоювання щодо масштабів корупції, пише агенція Reuters.

Прем’єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що у разі підтвердження підозр про мотиви, то це стане “небувалим нападом на свободу преси й демократію у Словаччині”.

Тіла 27-річного Яна Кучака і Мартіни Кушнірової виявили у їхньому помешканні з вогнепальними ранами у грудях чоловіка і в голові дівчини.

Припускають, що убивство сталося між 22 і 25 лютого у населеному пункті Велка Мача.

Начальник словацької поліції Тібор Ґашпар сказав репортерам, що в країні “ніколи не було подібного нападу на журналіста” і що убивства “напевне якимось чином пов’язані з розслідуваннями”.

Кучак працював для інтернетного видання Aktuality.sk, зосереджуючись на випадках ухиляння від податків політиків та підприємців, пов’язаних з владою.

Видавець Аксель Спрінґер засудив “страту журналіста”, а державні керівники Словаччини зобов'язалися притягнути винних до відповідальності.

У жовтні минулого року Кучак подав заяву до поліції у зв’язку з отриманням погроз.

Остання стаття Яна Кучака, яка була опублікована 9 лютого, розповідала про підозри стосовно трансанкцій компаній, пов’язаних з розкішним житловим комплексом у столиці - Братиславі, що вже був центрі політичного скандалу минулого року.

Відтоді як Словаччина 2004 року приєдналася до Європейського Союзу, її економіка зростала щвидкими темпами і рівень життя різко покращився.

Але чимало словаків стурбовані браком втілення принципів верховенства закону і особливо браком боротьби з підкупом.

Одним з гучних нещодавніх убивств у Європі, пов’язаних з журналістською роботою, стала загибель у жовтні 2017 р. Дафни Ґаруани Ґаліції на острові Мальта.

Наприкінці грудня до суду були притягнути троє підозрюваних у підкладенні вибухівки під автомобіль журналістки.

Дафна Ґаруана Ґаліція гостро критикувала найвищих посадовців своєї країни, звинувачуючи їх у корупції та відмиванні грошей.

Рідні убитої журналістки стверджують, що замовники її убивства напевне залишаються на свободі.

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