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Йдеться про виживання корупційної еліти - Ситник відповів на звинувачення генпрокурора

Артем Ситник

"Я відчував, що рано чи пізно буде такий вибух і буде така контратака, яка фактично буде перекреслювати останні три роки, які відбулися в Україні, перекреслювати ті реформи, які були розпочаті, перекреслювати можливу міжнародну співпрацю". Так відреагував голова НАБУ Артем Ситник на критику на свою адресу, що прозвучала від генерального прокурора України Юрія Луценка з трибуни Верховної Ради.

"Такий спротив був очікуваним", - заявив Ситник в інтерв’ю журналістці Української служби "Голосу Америки" Тетяні Ворожко під час Глобального форуму з повернення активів, отриманих злочинним шляхом, що відбувся в Вашингтоні цього тижня.

Справді, НАБУ має меншу кількість справ аніж Генпрокуратура, зауважив Ситник. "Якщо порівнювати кількість справ, то звичайно, у нас менша кількість справ. Якщо ми говоримо про якість справ, про фігурантів, які проходять по справах, звичайно, що Генеральна прокуратура тут явно не на висоті", - наголосив він.

"Тут мова вже не йде про розподіл повноважень. Тут йдеться про виживання корупційної еліти, що ще раз доводить, що неможливо розслідувати в Україні справи про топ-корупціонерів і не зустрічати такого спротиву", - заявив Ситник.

Ситник також розкритикував процедуру повернення 1,5 млрд доларів, які пов’язують з Януковичем, і які було перенаправлено в держбюджет в рамках процедури спеціальної конфіскації.

"Щодо них (активів – Г.А.) багато питань, як вони були повернуті. У нас, наскільки я пригадую, три чи чотири кримінальні провадження, які зареєстровані на підставі рішення суду щодо обставин повернення 1,5 мільярда доларів. На підставі якогось міфічного рішення Краматорського суду", - сказав Ситник.

Заяви генерального прокурора, на думку Ситника, також можуть ускладнити подальше налагодження співпраці з ФБР. "Після цього робити якісь пропозиції до конструктивної співпраці – дуже важко їх сприймати як щирі, - наголосив Ситник, зазначивши, - це реально перекреслює співпрацю з нашими стратегічними партнерами. Стратегічними партнерами, які нас підтримують, коли ми знаходимося в стані війни. Навіщо це робити? Мабуть, це вже інстинкт виживання домінує над здоровим глуздом".

"Корупція давно стала транснаціональним явищем", - зауважив Ситник, підкресливши важливість проведення Глобального Форуму з повернення активів, отриманих злочинним шляхом.

"З нею (корупцією – Г.А.) неможливо боротися, якщо немає належної співпраці з нашими міжнародними партнерами", - заявив Ситник, зазначивши, що з деякими країнами, наприклад Панамою та Кіпром, обмін інформацією з корупційних справ є ще не достатнім.

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    Тетяна Ворожко

    Ведуча програми «Студія Вашингтон», журналіст та редактор. Фокусується на висвітленні українських питань у Конгресі, прямих включеннях із місця подій, американській політиці. Працювала репортером газети «Киевские Ведомости» та програми «Погляд у світ» (УТ-1), сценаристом та журналістом культового шоу «Без Табу з Миколою Вереснем» (1+1). Дописувала до десятка газет і журналів. Співпрацювала з CNN та BBC. Після навчання у США обійняла посаду радника Координатора проектів ОБСЄ в Україні з питань мас-медіа, де протягом двох років запустила десятки проектів, спрямованих на розвиток вільних ЗМІ та зменшення напруги між регіонами країни. Автор двох книг та документального фільму (канал СТБ). Здобула диплом магістра історії КНУ імені Тараса Шевченка та магістра журналістики Університету штату Огайо (Атенс). Мама сина.

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