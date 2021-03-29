Словацький прем’єр йде з посади через політичну кризу із закупівлею російської вакцини

Словацький прем’єр-міністр Ігор Матович запропонував партнерам в урядовій коаліції, що він відмовиться від посади голови уряду, аби покласти край політичний кризі, яка постала через його рішення закупити російську вакцину від коронавірусу.

Матовіч сказав, що стане міністром фінансів, у той час як уряд очолить його однопартієць Едуард Геґер - чинний міністр.

Словаччина, сусідня з Україною держава з населенням 5,5 мільйона, потерпає від чергової хвилі пандемії COVID-19 і скаржиться на брак вакцин.

Але коли Ігор Матовіч 1 березня розпорядився купити російську вакцину, то інші партії урядової коаліції висловили обурення зокрема тим, що вони назвали одностороннім і неузгодженим рішенням прем'єр-міністра.

Словаччина вже отримала першу партію - 200 тисяч доз вакцини Спутнік V, але ще не використовувала її, очікуючи на результати перевірок.

Деякі політики в Словаччині закидали Матовічу, що його домовленість з Росією ставить під сумнів позицію країни в ЄС і в НАТО.

Досі російську вакцину від коронавірусу в ЄС використовує лише Угорщина, уряд якої також здійснює щеплення громадян вакциною китайського виробництва.

Європейське агентство лікарських засобів ще лише почало розгляд російської вакцини Спутнік V у березні на тлі заяв з Брюсселя, що ЄС має достатньо інших вже замовлених вакцин.

Зараз на ринку ЄС офіційно дозволено використання чотирьох вакцин від коронавірусу: Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Moderna, Vaxzevria (Oxford/AstraZeneca) і Janssen (Johnson & Johnson).

Європейське агентство лікарських засобів зараз розглядає подання на дозвіл для використання ще трьох вакцин від коронавірусу: CureVac AG, Novavax CZ AS, а також російської Спутнік V.

У США тепер дозволи на використання мають вакцини від коронавірусу: Pfizer/BioNTech, Moderna та Johnson&Johnson, а вакцина AstraZeneca лише нещодавно провела додаткові випробування у США для подання на дозвіл до Федерального управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і лікарських препаратів.

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