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Звіт ВООЗ називає «надзвичайно малоймовірною» появу COVID-19 внаслідок витоку з лабораторії

Петер Бен Ембарек, керівник делегації науковців ВООЗ, які працювали у Китаї, демонструє схему поширення вірусу на прес-конференції в Ухані 9 лютого 2021 р.

Агентство Associated Press повідомляє, що науковці Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) і Китаю, які спільно з’ясовували джерело COVID-19, дійшли висновку, що хвороботворний коронавірус найімовірніше перекинувся від кажанів на інших тварин, а потім на людей.

У ще не оприлюдненому звіті, стверджує Associated Press, можливість поширення коронавірусу з лабораторії названа «надзвичайно малоймовірною».

Еволюційна відстань між коронавірусом кажанів і SARS-CoV-2 напевне становить кілька десятків років, тому є підстави припускати існування пропущеної ланки.

Агентство називає висновки очікуваними і зауважує, що звіт залишає багато запитань без відповіді, але при цьому документ подає глибоке обґрунтування поданих висновків.

«Науковці пропонують подальші дослідження усіх можливих джерел, окрім гіпотези про витік з лабораторії», - йдеться у повідомленні.

Звіт не дає остаточної відповіді стосовно гіпотези про те, що вірус, який науковці називають SARS-CoV-2, з’явився на харчовому базарі міста Ухань, де виявили перший осередок захворювань у грудні 2019 року.

Робота науковців ВООЗ у Китаї у січні та лютому привернула значну увагу на тлі звинувачень у деяких країнах, що китайська влада приховувала від світу початок пандемії.

Колишній президент США Дональд Трамп, який спочатку применшував небезпеку COVID-19, згодом наполегливо називав коронавірус «китайським вірусом» і покладав на Пекін відповідальність за наслідки поширення COVID-19.

Доктор Ентоні Фаучі, провідний вірусолог США
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Трамп також гостро критикував ВООЗ і намагався вивести США з організації, стверджуючи, що вона перебувала під впливом Китаю.

Associated Press каже, що майже остаточну версію звіту про результати дослідження у Китаї надав неназваний дипломат країни - члена ВООЗ у Женеві, де міститься штаб-квартира організації.

Сценарії

Автори дослідження згідно з повідомленням виокремили чотири головних можливих сценарії появи вірусу SARS-CoV-2.

Найімовірнішим у звіті названо зараження людини тим вірусом через тварину - посередника.

Дослідники також назвали можливим зараження людини напряму від кажанів.

Можливим, але малоймовірним шляхом науковці вважають поширення коронавірусу через заморожені харчові продукти.

Найбільш подібний вірус до того, який спричиняє COVID-19 у людей, є у кажанів, але новий звіт ВООЗ припускає, що «еволюційна відстань між коронавірусом кажанів і SARS-CoV-2 напевне становить кілька десятків років, тому є підстави припускати існування пропущеної ланки».

Науковці нагадують, що коронавірус знаходили у панголінів, а також вказують на здатність котів і норок бути носіями такого вірусу.

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