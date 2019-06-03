Держдеп США пояснив, як на отримання американської візи впливатимуть сторінки у соцмережах

Відтепер заявників на американську візу перевірятимуть ретельніше. Зокрема, в консульствах досліджуватимуть їхні сторінки в соціальних мережах. Нові правила були вперше запропоновані у 2018 року — але візові анкети на сайтах консульств оновили тепер. Пояснюємо, як працюють нові правила, і що саме перевірятимуть.

Що нового необхідно вказати? Свої контакти у соціальних мережах, попередні номери телефонів, усі адреси електронної пошти та закордонні поїздки за останні п’ять років. Раніше таку інформацію просили в людей, які підлягали додатковій перевірці — зокрема в тих, хто подорожував до країн з високим рівнем тероризму.

Якщо ви надасте неточні чи неправдиві відповіді, вам можуть відмовити у видачі візи

“Ми вже запитуємо контактну інформацію, історію подорожей, інформацію про членів сім'ї та попередні адреси проживання від усіх заявників віз. Збір додаткової інформації посилить перевірку та процес підтвердження ідентичності заявників”, - повідомили в державному департаменті.

Які соціальні платформи підлягатимуть перевірці? Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, Flickr, Google+, Reddit і Tumblr. Крім цього, необхідно буде вказати про свою активність у соцмережах, популярних за межами США, — як-от VK чи “Однокласники”.

Відповісти на нові питання треба буде для більшості заявників на американську візу. Це стосується людей, які подають документи на туристичні, студентські, робочі чи імміграційні візи. Дипломатів та членів офіційних делегацій нові зміни не торкнуться.

В анкеті потрібно буде вказати дані з будь-яких соцмереж зі списку, якщо ви використовували її протягом останніх п’яти років

Якщо ж людина не має профілів у соцмережах, вона зможе вибрати такий варіант відповіді в анкеті. “Заявникам, які ніколи не користувалися соціальними медіа, не буде відмовлено у візі через те, що вони не вказали своїх даних”, — запевнили в Державному департаменті.

Однак якщо ви надасте неточні чи неправдиві відповіді, вам можуть відмовити у видачі візи. Тож в анкеті потрібно буде вказати дані з будь-яких соцмереж зі списку, якщо ви використовували її протягом останніх п’яти років. Навіть, якщо ви ними більше не користуєтесь.

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