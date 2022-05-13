У Конгресі закликають соцмедійні платформи краще зберігати потенційні докази російських злочинів в Україні

Керівники чотирьох комітетів Конгресу звернулися до компаній соціальних медіа із проханням зберігати вміст ймовірних доказів російських злочинів в Україні.

У четвер, 12 травня, конгресвумен Керолін Б. Мелоні, голова Комітету з нагляду та реформ, та конгресмени Стівен Ф. Лінч, голова підкомітету з національної безпеки, Грегорі В. Мікс, голова комітету із закордонних справ, і Білл Кітінг, голова підкомітету з питань Європи, енергетики та довкілля, надіслали листи до компаній Meta, Twitter, YouTube та TikTok із закликом «зберігати та архівувати вміст, опублікований на їх платформах, який потенційно може бути використаний як доказ російських військових злочинів, злочинів проти людства та інших звірств в Україні». Усі конгресмени представляють Демократичну партію США.

На прохання «Голосу Америки» офіс конгресмена Мікса поділився цими листами.

"Соціальні медіа регулярно видаляють графічний контент, який прославляє насильство або людські страждання, або може призвести до подальших вчинків насильства, і правомірно впровадили політику щодо графічного вмісту для захисту своїх користувачів", - йдеться у листі від імені членів Конгресу.

У той же час, висловлюють вони стурбованість, таким чином може бути видалений зміст, який може бути потенційним доказом геноциду, воєнних злочинів та порушень прав людини, у тому числі – автоматично, за допомогою штучного інтелекту.

У листах наводиться заява "Варти з прав людини" від 2020 року, в якій йдеться, що «з близько 5400 одиниць соцмедіа-контенту, який підтверджує звинувачення у порушенні прав людини з 2007 року, більше 11% згодом було видалено з таких платформ, як Facebook, Twitter і YouTube».

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У листі йдеться про злочини російських військових проти українського народу, які або самі росіяни або свідки розміщують у соціальних медіа, та наводяться заяви ОБСЄ, ООН, Державного департаменту про те, що вони можуть становити воєнні злочини.

«Якщо підтвердити справжність цього вмісту, він може надати уряду США та міжнародних слідчих з прав людини вагомі докази, які допоможуть підтвердити звинувачення у військових злочинах та інших звірствах, вчинених російськими військами проти народу України», - стверджують конгресмени.

Вони нагадують, що соцмережевий контент вже використовувався для розслідування та судового переслідування воєнних злочинів під час попередніх конфліктів, зокрема скоєних в Сирії та Лівії.

Конгресмени висловлюють сподівання, що цей крок допоможе зокрема Міжнародному Кримінальному судові, ОБСЄ та уряду США у збиранні доказів військових злочинів.

«Цим організаціям знадобиться доступ до всієї наявної інформації та доказів, включаючи контент, розміщений на платформах соціальних мереж, для проведення ретельного та повного розслідування».

Конгресмени висловлюють стурбованість, що компанії не мають належного рівня архівування, та просять їх вжити заходів для збереження вмісту, включаючи метадані, та «попрацювати над тим, щоб цей вміст був доступним для міжнародних слідчих з прав людини, відповідно до відповідних законів і правил про конфіденційність».

Цей лист не є обов’язковим для виконання компаніями.

Раніше, в інтерв’ю журналістці англомовної редакції “Голосу Америки” Вероніці Балдерас Іглесіас Генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова розповідала, що на офіційному вебсайті відомства створили платформу для збору доказів, залучивши велику кількість волонтерів.

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«Дуже важливі також соціальні медіа, тому що це відкриті ресурси, які ми можемо використовувати. У нас є команда із близько 100 прокурорів, що працюють з відкритими ресурсами, аналіз цієї інформації для нас є дуже важливим», - сказала вона.

США надають підтримку українському урядові у тому, аби ці докази були прийнятні в міжнародних судах, та у захисті цієї інформації від хакерів.

«Війна, яка ведеться зараз в інформаційній сфері, настільки ж активна, як і те, що відбувається в самій країні. Ми намагаємося надати широку підтримку українській владі, щоб допомогти їм пройти через всі надзвичайні ситуації, з якими вони будуть стикатися під час розслідування цих злочинів» - сказав в інтерв’ю Центральній службі «Голосу Америки» Клінт Вільямсон, колишній спеціальний посол з питань воєнних злочинів.

Під час слухань у Сенатському комітеті закордонних справ із затвердження її на посаду Посолки США в Україні кандидатка Бріджит Брінк своїм особистим пріоритетом назвала допомогу США Генпрокуратурі України, Раді ООН з прав людини, ОБСЕ та Міжнародному кримінальному суду у документуванні та зборі доказів ймовірних російських військових злочинів в Україні.

«Світ повинен знати, і ті, хто чинить ці злодіяння, повинні знати, що ми не зупинимося. Ми будемо невблаганними в нашому переслідуванні. Ми будемо використовувати всі інструменти, які є в нашому розпорядженні. Можу вам сказати, що це також буде моїм особистим пріоритетом», – сказала вона.

Влада Росії відхиляє закиди щодо причетності до воєнних злочинів, втім ігнорує численні запити на інтерв'ю на цю тему.

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