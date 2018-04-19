Росія несе відповідальність за отруєння в Солсбері – Держдеп США

У Державному департаменті заявили, що тільки у Росії є мотиви, засоби і досвід для проведення таких атак, як отруєння Сергія Скрипаля у Великобританії





«Сполучені Штати засуджують застосування хімічної зброї де, коли, ким, за яких обставин. Ми закликаємо наших колег в Раді Безпеки ООН та Виконавчій раді ОЗХЗ приєднатися до нас, як це було раніше, в створенні єдиного фронту проти використання хімічної зброї. Ми не можемо дозволити, щоб застосування хімічної зброї стало звичайним явищем», - йдеться в заяві речниці Державного департаменту Гедер Науерт.

Тільки в уряду Росії є мотиви, засоби та прецеденти проведення таких атак

«Ми вже чітко дали зрозуміти, що США згодні з оцінками Сполученого Королівства про те, що Росія несе відповідальність за застосування хімічної зброї на британській землі - чи йде мова про навмисне застосування або нездатність задекларувати і забезпечити охорону своїх запасів цієї нервово-паралітичної речовини», - наголосила вона.



«Тільки в уряду Росії є мотиви, засоби та прецеденти проведення таких атак. Росія розробила тип бойової нервово-паралітичної речовини, який був використаний в Солсбері, і в минулому здійснювала спонсоровані державою вбивства», - йдеться далі в заяві.



Науерт додала, що замість того щоб змінити свою шкідливу і деструктивну поведінку, російська влада «лише все заперечує і висуває контраргументи, щоб відвернути увагу від своєї відповідальності».

Дивіться також: Як медреформа в Україні працює на практиці – приклад лікарні на Київщині