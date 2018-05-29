Джордж Сорос вважає, що світові можливо загрожує нова фінансова криза

Мільярдер-інвестор і донор Джордж Сорос попередив, що, можливо, наближається глобальна фінансова криза. Він посилається на нестабільність в Європейському Союзі та напруження в торговельних відносинах із Сполученими Штатами.

Згідно з повідомленням видання Блумберґ, перебуваючи в Парижі, Сорос заявив: «Можливо, що ми наближаємось до чергової великої фінансової кризи».

Він вважє, що недавнє «знищення» торговельного партнерства між США і Євросоюзом та політичне напруження з приводу виходу адміністрації президента Трампа з іранської ядерної угоди, незважаючи на застереження з боку європейських союзників, «можуть мати негативний вплив на європейську економіку і можуть спричинити інші зміни».

Як пише видання The Hill, Сорос також попередив, що правого напрямку уряди, які прийшли до влади в Європі, докладають зусиль для того, щоб запровадити в життя суворі обмежувальні заходи, і додав, що Європі загрожує«екзистенціальна небезпека».

«Все, що могло статися погано, так і сталося, сказав Сорос. – Це вже не вислів, що Європі загрожує екзистенціальна небезпека, це жорстка дійсність»

Сорос запропонував підтримуваний Європейським Союзом План Маршалла для Африки і зміни в ЄС як способи пом’якшення деяких проблем, перед якими опинився континент.

Сорос приєднався до ряду інших фінансових лідерів в Європі, які висловил занепокоєння з приводу можливої глобальної торговельної війни в результаті заходів президента Трампа в напрямку протекціоністської торговельної політики, а також величезного суверенного боргу, пише The Hill.

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