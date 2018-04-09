Сорос може стати першою мішенню партії Орбана після її перемоги в Угорщині

Прем’єр-міністра Віктор Орбан може продовжити використовувати політичну владу для утисків неурядових організацій, які критикують його політику, спрямовану проти іммігрантів.

2,5 мільйона виборців підтримали Орбана, схваливши його імідж правого націоналіста, «рятівника християнської культури Угорщини» від мусульманських іммігрантів до Європи, повідомляє Reuters.

Партія Орбана Fidesz здобула дві третини місць у парламенті на виборах, що відбулись в неділю. Це означає, що партія має конституційну більшість голосів, що уповноважує її змінювати Конституцію.

В понеділок речник Fidesz заявив, що перші закони нового парламенту стосуватимуться надання повноважень урядові із заборони діяльності неурядових організації, які підтримують міграцію і тому становлять «ризик для національної безпеки».

Законодавчі ініціативи, які називають «Стоп Сорос» є частиною антиімміграційної кампанії Орбана, спрямованої проти американського фінансиста угорського походження Джорджа Сороса – філантропа, який підтримує цінності лібералізму та відкритих кордонів.

Речник Fidesz заявив пресі в понеділок: «після формування парламенту наприкінці квітня, на початку травня, на наступній парламентській сесії ми можемо почати працювати... над тим, що потрібно в інтересах країни, і це може бути законодавчий пакет «Стоп Сорос»

Одна з неурядових організацій описала цей законопроект як «страхітливо серйозний».

Серед заходів, які розглядаються в рамках законодавства, обов’язкова реєстрація деяких неурядових організацій які «підтримують незаконну імміграцію», податок у 25% на іноземні пожертви для таких організацій, обмеження для активістів наближатись до кордону ЄС в Угорщині та інше.

Дивіться також: Як у вашингтонській церкві навчають підростаюче покоління традиціям українського Великодня