Іспанський суд відмовився звільнити з ув’язнення колишнього віце-президента Каталонії Оріола Жункераса

Верховний суд Іспанії виніс рішення, що колишній віце-президент Каталонії Оріол Жункерас має залишитися під арештом після двох місяців позбавлення волі з приводу ролі в русі за незалежність цієї провінції.

У своєму рішенні судді заявили, що існує ризик, що лідер каталонських сепаратистів Жункерас може знову вчинити «злочин» після звільнення, оскільки немає ознак, що він відмовився «від шляху, яким ішов дотепер».

Жункераса позбавили волі за звинуваченням у бунті, підбурюванні до заколоту і розтраті громадських коштів.

Рішення суду унеможливить йому скласти присягу на відкритті сесії нового каталонського парламенту 17 січня.

Жункерас зв’явився в четвер перед судом, прохаючи, щоб його звільнили для того, щоб взяти повну участь у сесії каталонського парламенту. Вибори були накинуті Іспанією, але й в новому парламенті сецесіоністські партії здобули більшість місць.

Жункерас був одним із кількох членів провінційного уряду, який усунутого від влади за звинуваченням, що 1 жовтня Каталонія незаконно проголосила незалежність від Іспанії. Суд вирішив, що проголошення було незаконним актом.

Інші члени правління Каталонії, включно з її президентом Карлесом Пудждемоном, перебувають на вигнанні в Брюсселі.

Дивіться далі: Колекція суконь без жодного шва