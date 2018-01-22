Уряд Іспанії вимагає відновлення ордеру на арешт колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона

У понеділок іспанські державні прокурори звернулися до Верховного суду країни з проханням відновити міжнародний ордер на арешт колишнього каталонського лідера Карлеса Пучдемона.

Пучдемон тепер перебуває в Данії, де матиме взяти участь у дебатах у Копенгазькому університеті на тему Каталонії і у вівторок зустрітися з данськими законодавцями.

Неясно, чи суддя Верховного суду Іспанії Пабло Льярена, який займається цієї справою, дасть дозвіл.

Мадрид погрозив видати ордер на арешт Пучдемона, якщо він залишить Бельгію, куди він утік, щоб уникнути судового переслідування з приводу ролі в голосуванні за незалежність Каталонії у жовтні минулого року.

Це вперше, що Пучдемон здійснив поїздку поза Бельгію. Він живе у Бельгії з часу, коли був усунутиий з посади центральним урядом в Мадриді негайно після того, як уряд автономної Каталонії проголосив незалежність від Іспанії.

Пучдемон і чотири члени його усунутого уряду борються проти видачі їх Іспанії, де їм загрожує звинувачення в бунті, підбурюванні до бунту і привласненні коштів. Згідно з іспанськими законами, на основі цих звинувачень підсудного можуть позбавити волі на десятки років.

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