У США – найвищий рівень захворюваності на кір з 2000 року

Сполучені Штати підтвердили 695 випадків кору цього року, що є найвищим рівнем з тих пір, як країна заявила, що ліквідувала вірус у 2000 році, повідомили в середу Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC), агенція з захисту здоров’я у США.

Повернення хвороби, причину якого чиновники охорони здоров'я бачать частково в поширенні дезінформації про безпеку вакцин, було зосереджено в основному у штаті Вашингтон і Нью-Йорку зі спалахами, які почалися наприкінці минулого року.

«Чим довше триватимуть ці спалахи, тим більша ймовірність того, що кір знову сильно закріпиться в Сполучених Штатах», – застерегла агенція у своїй заяві. CDC повідомила, що спалахи можуть поширюватися з-під контролю в громадах із більш низькими показниками вакцинації.

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Незважаючи на те, що хворобу вдалося придушити в країні в 2000 році, що означає, що вірус не був постійно присутній круглий рік, спалахи все ще відбуваються через мандрівників із країн, де кір все ще поширений, пояснює CDC.

Станом на середу, кількість випадків кору цього року перевищує 667 випадків, зареєстрованих за весь 2014 рік, що було найвищим щорічним показником, зареєстрованим після ліквідації вірусу в 2000 році, заявляє CDC.

Вірус може призвести до смертельних ускладнень, але в останніх спалахах не було зафіксовано смертей від кору.

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