Засиділись. Американці третину всього активного часу проводять сидячи - дослідники

Американці ведуть більш пасивний, сидячий спосіб життя і витрачають майже третину часу після пробудження сидячи. Частково це пояснються використаням комп'ютерів. На це вказує нове дослідження.

Станом на 2016 рік принаймні половина американських дітей і дорослих щодня проводила годину або більше вільного часу за комп'ютером

За останні десять років середня щоденна тривалість сидіння збільшилась приблизно на годину і становить 8 годин для американських підлітків і майже 6 з половиною годин на день для дорослих, стверджують дослідники. Це включає шкільні та робочі години, але збільшилося і використання комп'ютерів для дозвілля особами різного віку. Результати нового дослідження були опубліковані у вівторок у "Журналі Американської медичної асоціації".

Своїх висновків дослідники дійшли, опрацювавши звіти, підготовлені Міністерством охорони здоров'я США на основі опитування майже 52 тисяч американців, включно з дітьми віком від 5 років. Звіти МОЗ США охоплюють період з 2001 по 2016 роки. Починаючи з 2007-го року, оцінювався і загальний час сидіння підлітків і дорослих.

Станом на 2016 рік принаймні половина американських дітей і дорослих щодня проводила годину або більше вільного часу за комп'ютером.

У 2015-2016 роках вже більше половини дорослих повідомили, що використовують комп'ютер у вільний час годину і більше на день

Найбільше зростання загалом спостерігається серед дорослих пенсійного віку. Так у 2003-2004 роках лише 15 відсотків дорослих пенсійного віку заявляли, що використовують комп'ютери у дозвіллі годину і більше. А у 2015-2016 роках вже більше половини дорослих повідомили, що використовують комп'ютер у вільний час годину і більше на день.

Для порівняння, більшість американців усіх вікових груп дивилися телевізор або відео щонайменше дві години щодня. Серед дітей у віці від 5 до 11 років це майже 60%, а серед старших - до 84 відсотків.

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