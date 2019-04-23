Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
США

Засиділись. Американці третину всього активного часу проводять сидячи - дослідники

Показати коментарі

Американці ведуть більш пасивний, сидячий спосіб життя і витрачають майже третину часу після пробудження сидячи. Частково це пояснються використаням комп'ютерів. На це вказує нове дослідження.

Станом на 2016 рік принаймні половина американських дітей і дорослих щодня проводила годину або більше вільного часу за комп'ютером

За останні десять років середня щоденна тривалість сидіння збільшилась приблизно на годину і становить 8 годин для американських підлітків і майже 6 з половиною годин на день для дорослих, стверджують дослідники. Це включає шкільні та робочі години, але збільшилося і використання комп'ютерів для дозвілля особами різного віку. Результати нового дослідження були опубліковані у вівторок у "Журналі Американської медичної асоціації".

Своїх висновків дослідники дійшли, опрацювавши звіти, підготовлені Міністерством охорони здоров'я США на основі опитування майже 52 тисяч американців, включно з дітьми віком від 5 років. Звіти МОЗ США охоплюють період з 2001 по 2016 роки. Починаючи з 2007-го року, оцінювався і загальний час сидіння підлітків і дорослих.

Станом на 2016 рік принаймні половина американських дітей і дорослих щодня проводила годину або більше вільного часу за комп'ютером.

У 2015-2016 роках вже більше половини дорослих повідомили, що використовують комп'ютер у вільний час годину і більше на день

Найбільше зростання загалом спостерігається серед дорослих пенсійного віку. Так у 2003-2004 роках лише 15 відсотків дорослих пенсійного віку заявляли, що використовують комп'ютери у дозвіллі годину і більше. А у 2015-2016 роках вже більше половини дорослих повідомили, що використовують комп'ютер у вільний час годину і більше на день.

Для порівняння, більшість американців усіх вікових груп дивилися телевізор або відео щонайменше дві години щодня. Серед дітей у віці від 5 до 11 років це майже 60%, а серед старших - до 84 відсотків.

Дивіться також: Американський експерт радить команді Зеленського поставити за мету збільшення добробуту пересічних українців

Американський експерт радить команді Зеленського поставити за мету збільшення добробуту пересічних українців. Відео
Embed
Американський експерт радить команді Зеленського поставити за мету збільшення добробуту пересічних українців. Відео

No media source currently available

0:00 0:01:05 0:00
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG