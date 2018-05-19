Спецпрокурор США Мюллер допитує українця, який просував план миру з Росією до Білого дому

Команда спеціального прокурора Роберта Мюллера зустрічалася впродовж минулого року з українським законодавцем, що перебуває в центрі суперечливого плану закінчення конфлікту України з Росією, роблячи тиск на нього з намаганням отримати детальну інформацію про взаємодію з чиновниками адміністрації Трампа, повідомляє POLITICO.

Андрій Артеменко розповів виданню POLITICO, що агенти ФБР підступали до нього з «різноманітними запитаннями» під час «щонайменше» двох інтерв'ю щодо його «зустрічей, взаємодії та запитань, які обговорювалися на різних рівнях американського політичного істеблішменту».

«Серед них – конгресмени, сенатори та представники адміністрації Білого дому», – додав він у телефонній розмові у п'ятницю після зустрічі з членами команди Мюллера.

Хоча Артеменко відмовився назвати імена конкретних людей, про яких запитувало ФБР, деталі пролили нове світло на роботу спеціального прокурора, який очолює розслідування спроб Росії втрутитися в президентські вибори 2016 року, і чи буде кампанія Трампа сприяти цим зусиллям.

Загалом, за словами Артеменка, йому було представлено список із більш ніж 140 питань, і зараз він має з’явитися під присягою перед великим журі 1 червня.

Артеменко став об’єктом зацікавлення в розслідуванні щодо Росії Мюллера через його спроби налагодити альтернативний канал для угоди з президентом Дональдом Трампом, за якого його адміністрація скасувала б санкції щодо Росії, введені Білим домом за Обами. В обмін Кремль вивів би свої війська зі Східної України, тоді як в країні було б проведено референдум щодо того, чи Крим буде орендований Росії на 50-100 років.

Артеменко викликав додаткову увагу тому, що намагався передати цей план до Білого дому через двох співробітників Трампа, які зараз представляють інтерес для слідчих – бізнес-помічника Трампа Фелікса Сатера та особистого адвоката президента Майкла Коена. Цей план також міг у кінцевому результаті опинитися на столі в тодішнього радника з питань національної безпеки Майкла Флінна, який з тих пір визнав себе винним у тому, що брехав ФБР про свої розмови з російськими чиновниками.

«Я співпрацюю, я дуже прозорий, я відкритий для будь-якого запитання», – сказав Артеменко виданню POLITICO.

На свідченні перед великим журі Артеменко очікує, що його запитуватимуть серед іншого про план миру, який він запропонував невдовзі після інавгурації президента в січні 2017 року.

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