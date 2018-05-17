Юрист команди Трампа - в центрі багатомільйонного скандалу з іноземними грошима

Скандал навколо юриста Трампа, Майкла Коена, почався з шестизначної виплати зірці фільмів для дорослих, однак, цього тижня переріс у багатомільйонний фінансовий скандал, наголошує The Daily Beast в своєму огляді публікацій американської преси, присвячених скандалу.

Юрист Трампа отримував перерахувань на більш ніж 4 мільйони доларів на свою компанію-оболонку. Значна частина цих грошей надходила з іноземних джерел.

Про це повідомив посадовець правоохоронних органів виданню The New Yorker, вказавши, що інформація про надходження грошей до компанії оболонки надійшла з тих самих банківських повідомлень про підозрілу діяльність, що і інформація про виплату на користь акторці фільмів для дорослих.

Банк надіслав три звіти про підозрілу діяльність з використанням цієї компанії-оболонки до відділу кримінальних злочинів Міністерства фінансів США, повідомив правоохоронець.

«Значна частина» перерахувань на користь компанії Коена «надійшла від іноземних організацій», повідомили банкіри.

Це включало 150 000 доларів виплати від південнокорейської компанії, яку, за повідомленням The Washington Post, розслідують в ФБР. Перекладач компанії Korea Aerospace Industries (КАІ) сказав The Washington Post, що компанія платила Коену за юридичні поради про бухгалтерські процедури в США.

КАІ має партнерство з американською оборонною компанією Lockheed Martin і прагне отримати контракт на постачання літаків ВПС США на 16 мільйонів доларів.

Також Коен, за повідомленнями, просив кошти в катарського інвестора протягом зустрічі в офісній будівлі Trump Tower, під час перехідного періоду після президентських виборів.

Ахмед аль-Румаїхі –голова катарського інвестиційного фонду обсягом у 100 мільярдів доларів, заявив The Intercept, що він запитав Коена про те, які проекти фонд має підтримати в 2016 році. Однак, Коен попросив виплату у 1 мільйон доларів, стверджує аль-Румаїхі.

В той же час, надходить нова інформація про Коена. Після того, як президент Трамп місяцями наполягав, що він нічого не знав про виплати Деніелс, Трамп подав звіт про фінанси, де йдеться, що він «повністю відшкодував» Коену в 2017 році витрати понесені в 2016 році, що може означати і виплату зірці фільмів для дорослих.

Надходить також інформація про те, що Коен все ще працює над угодою про побудову офісної будівлі Trump Tower в Москві всупереч своїм заявам в рамках розслідування Конгресу, коли він стверджував, що він припинив роботу над проектом в січні 2016 року.

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