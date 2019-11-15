Ніккі Гейлі: Джуліані варто було б призначити спецпредставником з питань України

Колишня посол США до ООН Ніккі Гейлі заявила, що на її думку, адміністрація Трампа мала б призначити Руді Джуліані, особистого юриста президента США Дональда Трампа на посаду спецпредставника США з питань України, пише USA Today.

Таким би чином, повноваження Джуліані у спілкуванні з Україною були б зрозумілими і це усунуло б занепокоєння про існування неформального каналу спілкування з Україною, про який під час своїх свідчень в Конгресі говорив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор та інші посадовці Держдепу.

"Гадаю, можна було б краще підійти до ситуації, - сказала Гейлі в інтерв'ю каналу CNN у четвер. – Їм треба було призначити його спецпредставником, щоб усі в адміністрації знали якою була його роль".

Після звільнення Курта Волкера, посада спецпредставника з питань України залишається вакантною.

Гейлі виступила за забезпечення захисту викривачу, скарга якого стала центральним елементом процедури імпічменту.

Джуліані є центральною фігурою в розслідуванні, яке проводять комітети Палати представників Конгресу США в рамках імпічменту президента. Законодавці розглядають те, яку роль зіграв Джуліані в можливому тиску на владу України з розслідування політичного опонента Трампа.

Цього тижня, федеральні прокурори США розпочали розслідування дій Руді Джуліані, особистого юриста президента США Дональда Трампа. Про це повідомив Blomberg, пише "Голос Америки". Розслідування стосується можливих порушень в сфері фінансів.

Дивіться також: Чи варто очікувати уповільнення економіки в Україні та як наздогнати Європу. Відео