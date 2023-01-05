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Співпраця Росії та Ірану може загрожувати не лише Україні, а й національній безпеці США - Кірбі
Співпраця Росії та Ірану може загрожувати не лише Україні, а й національній безпеці США, заявив координатор стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі.
"Ми продовжуємо спостерігати поглиблення відносин у сфері оборони між Іраном і Росією. І це хвилює нас не лише через війну в Україні, а з огляду на те, що це може означати для наших інтересів національної безпеки на Близькому Сході та інтересів наших партнерів там", - сказав Кірбі.
Він нагадав про сотні безпілотників, наданих Іраном Росії. А також зауважив, що уряд США з нетерпінням чекає співпраці з новим ізраїльським урядом, включно для протистояння викликам, створеним Іраном: "Ми впевнені, що зможемо продовжувати працювати над досягненням цих спільних цілей".
Звертаючись до Конгресу США 21 грудня, президент України Володимир Зеленський теж наголосив на відповідальності Ірану і небезпеці його підтримки російської війни. Він заявив, що Росія знайшла "союзника в політиці геноциду" щодо українців.
"Іранські смертоносні безпілотники, відправлені в Росію сотнями й сотнями, стали загрозою для нашої критичної інфраструктури. Так один терорист знайшов іншого, – заявив Зеленський. – Це лише питання часу, коли вони завдадуть удару по інших ваших союзниках, якщо ми не зупинимо їх зараз". Він також закликав до "ліквідації" іранських заводів з виробництва безпілотників і ракет.
Низка експертів своєю чергою називають іранське постачання зброї росіянам протидією можливому переговорному процесу між Україною та Росією щодо досягнення миру.
Як повідомляв Голос Америки, щодо політики Ізраїлю щодо України США не очікують якихось змін. Вашингтон також не проти того, щоб новий ізраїльський уряд спробував стати посередником між Росією та Україною, але це питання – "лише для України", сказав під час брифінгу у вівторок речник Державного департаменту Нед Прайс.
Його коментар пролунав на тлі заяв нового міністра закордонних справ Ізраїлю, які у Києві та Вашингтоні зрозуміли так, що Ізраїль уникатиме публічного засудження Росії за її вторгнення в Україну.
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Байден підтвердив, що США розглядають надання Україні БМП Bradley
Президент США Джо Байден заявив 4 січня, що Білий дім розглядає відправлення в Україну бойових машин піхоти Bradley, повідомляє Reuters. На запитання журналістів, чи розглядається така опція, американський глава відповів: "Так".
Також напередодні у телефонній розмові президент Франції Еммануель Макрон повідомив президенту України Володимиру Зеленському, що Париж надішле Києву легкі бойові броньовані машини AMX-10 RC.
Тим часом пресслужба Офісу президента України повідомила, що Андрій Єрмак обговорив телефоном із радником президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джейком Салліваном "актуальну ситуацію на фронті та можливі дії ворога у найближчі місяці".
"Співрозмовники обговорили подальшу координацію в питанні гарантування енергетичної безпеки України", а також Єрмак нагадав про важливість "створення дієвого повітряного щита для України".
Раніше про те, що підготовка до передачі Україні американських ЗРК Patriot вже розпочалась, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Західна бронетехніка Україні? Так! Танки?..
Український президент Володимир Зеленський закликав західних партнерів «пришвидшити поразку» Росії, наголосивши, що «сучасна західна бронетехніка, танки західного зразка – це якраз одна з таких ключових можливостей».
Чіткий сигнал усім іншим нашим партнерам: немає зараз жодної раціональної причини того, що Україні досі не постачалися танки західного зразка.Володимир Зеленський
Після повідомлень, що Росія накопичує сили для нових наступальних операцій в Україні, а українська армія готується до вирішального визвольного контрнаступу, західні уряди дають зрозуміти, що готові надавати українцям потужнішу бронетехніку.
Партнери вже передавали Україні модернізовані танки та іншу техніку радянського виробництва, що залишалася в арсеналах зокрема східноєвропейських держав.
А суперечки щодо озброєння української армії сучасними танками західного виробництва досі зосереджувалися на тому, чи призвело б таке постачання до ескалації війни, а також на технічних аспектах щодо можливих проблем з ефективним використанням та обслуговуванням важкої бронетехніки.
Франція оголосила, що робить перший крок, надсилаючи Україні так звані «легкі колісні танки» AMX-10 RC, а у США президент Джо Байден підтвердив можливість постачання американських гусеничних бронемашин Bradley M2.
AMX-10 RC не належить до класу «головних» важких бойових танків, до якого зараховують французькі Leclerc, американські Abrams, чи німецькі Leopard.
Але президент Зеленський 4 січня заявив, що «Франція виводить європейську оборонну підтримку України на новий рівень».
«Це те, що дає чіткий сигнал усім іншим нашим партнерам: немає зараз жодної раціональної причини того, що Україні досі не постачалися танки західного зразка», - повторив український керівник.
До перемоги, доки мир не повернеться в Європу, наша підтримка України не ослабне... Франція надасть легкі бойові танки і продовжуватиме щодо протиповітряної оборони.
Після цих оголошень Парижа і Вашингтона погляди звернуті на Берлін, до якого українські представники не раз зверталися з закликами надати танки Leopard і бойові машини піхоти Marder.
Паризький коментатор Франсуа Гінсбурґ назвав рішення Франції «гарним кроком, який може підштовхнути рішення Берліна щодо Leopard (моделі 1, якщо не 2), а також рішення Вашингтона щодо бойових машин Bradley».
Франція не оголошує подробиць того, коли передасть Україні колісні танки і скільки саме, але у французьких ЗМІ повідомляють, що донедавна французька армія мала понад 200 тих машин.
США також не надають подробиць щодо Bradley - бронемашин, які вважають оснащеними достатньо потужною зброєю, аби знищувати важкі танки.
Минулого місяця президент Зеленський виступав у Конгресі США у Вашингтоні, де наголосив, що багатомільярдна американська допомога Україні це «не доброчинні пожертви», а «внесок» у світову безпеку.
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