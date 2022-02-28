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США висилають 12 співробітників розвідки представництва РФ при ООН   

Василь Небензя, Постійний представник Росії при ООН, 28 лютого 2022 року   

Сполучені Штати повідомили Організацію Об’єднаних Націй та Постійне представництво Російської Федерації при ООН про початок висилки дванадцяти співробітників розвідувальних служб російського представництва при ООН.

Про це повідомила речниця Постійного представництва США при ООН Олівія Дальтон.

Американська сторона пояснює це тим, що ці особи зловживали своїми привілеями на проживання у США, займаючись шпигунською діяльністю, що мала негативний вплив на національну безпеку країни. Підготовка до цього кроку, йдеться у заяві, тривала кілька місяців.

Водночас кореспондентка Голосу Америки при ООН Маргарет Башир повідомляє: "Посол Росії в ООН розповів журналістам, що США повідомили його, що вони висилають 12 дипломатів з місії Росії в ООН як персон нон грата і вимагають їх залишити країну до 7 березня".

28 лютого в Організації Об'єднаних Націй відбулось екстрене засідання Генеральної асамблеї ООН з питань України. Генасамлея вимагає від Росії негайно, повністю та безумовно відвести свої війська з території України у межах міжнародно визнаних кордонів. А також скасувати рішення про статус певних районів Донецької та Луганської областей України з повним дотриманням міжнародного гуманітарного права.

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