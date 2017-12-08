Сенатор Вікер: сподіваюсь, законопроект про НАБУ відкличуть з Ради

"Я вітаю визнання Радою того, що цей законопроект зашкодить незалежності НАБУ, і сподіваюсь, що його буде повністю відкликано з Ради", - заявив голова Гельсінської комісії сенатор Роджер Вікер у відповідь на новину про зняття з порядку денного Верховної Ради законопроекту, який передбачав можливість звільнення директора Національного антикорупційного бюро України за адміністративні правопорушення.

"НАБУ є наріжним каменем української антикорупційної системи і має виконувати роботу без політичного втручання.

Мене буде дуже непокоїти, якщо в майбутньому буде ще відхід від дотримання Україною курсу на викорінення корупції і встановлення верховенства права", - наголошується в заяві.

НАБУ є незалежною установою України, що відповідає за розслідування посадовців, підозрюваних у масштабній корупції, йдеться в заяві Гельсінської комісії

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