Білий дім оприлюднив заяву щодо обмежень участі Росії в міжнародному спорті, через війну проти України

США, численні країни Європи, Японія, Південна Корея та інші підтримують обмеження участі Росії та Білорусі у міжнародному спортивному житті через війну Росії проти України. Відповідну заяву розміщено на сайті Білого дому.

"Повага до прав людини та мирних відносин між країнами є основою міжнародного спорту", - вказує заява.

Країни-підписанти заявляють про підтримку позицій міжнародних спортивних організацій про те, що: Росія та Білорусь не можуть приймати, виступати із заявками, або призначатись країнами проведення жодних міжнародних спортивних змагань; окремим спортсменам обраним Росією та Білоруссю, адміністраторам та командам з цих країн треба заборонити участь у змаганнях на територіях інших країн; за можливості треба обмежити спонсорство та іншу підтримку від суб'єктів пов'язаних з Росією, або Білоруссю.

"Закликаємо всі міжнародні спортивні федерації підтримати ці принципи, та аплодуємо тим, хто це вже зробив", - йдеться у заяві.

Відзначається, що обмеження мають діяти доки "співпраця на основі фундаментальних принципів міжнародного права не стане знову можливою".

Підписанти заяви закликають міжнародні спортивні організації не накладати санкції на спортсменів, тренерів, спортивних функціонерів, які односторонньо розірвуть контакти з російськими, білоруськими, чи українськими клубами та не вдаватись до заходів або санкцій проти спортивних організаторів, які вирішать заборонити участь спортсменів або команд обраних Росією або Білоруссю.

"Ми також закликаємо міжнародну спортивну спільноту продовжувати демонструвати солідарність з народом України, також і через підтримку українському спорту там, де це можливо", - відзначає заява.

Раніше в уряді Росії заявили, що будуть оскаржувати санкції проти російських атлетів, та назвали раніше оголошені рішення міжнародних організацій протиправними.

Як повідомляється, минулого тижня міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що його країна була готова до санкцій, але не очікувала, що вони торкнуться, серед іншого, і спортсменів.

У статті використано матеріали РБК, ТАСС.