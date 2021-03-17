США переконували Бразилію відмовитись від російської вакцини, вказує урядова доповідь

Адміністрація президента США Дональда Трампа переконувала Бразилію відмовитись від російської вакцини від COVID-19. Відповідна інформація міститься у доповіді Міністерства охорони здоров'я та соціального забезпечення США, яка була оприлюднена у січні. Видання The Washington Post назвало інформацію "приголомшливим визнанням". Повідомляється, що першим про інформацію в урядовому звіті повідомило видання Brasil Wire.

Раніше США в ОБСЄ звинуватили Росію у поширенні дезінформації щодо неросійських вакцин.

Департамент глобальних справ використовував дипломатичні відносини, щоб протидіяти зусиллям держав ... які працюють над посиленням їх впливу у регіоні на шкоду безпеці та захищеності США

Бразилія є другою у світі за кількістю смертей спричинених COVID-19 - 282 тисячі від початку пандемії станом на 17-те березня.

Урядова доповідь вказує, що посланець з питань здоров'я у департаменті Глобальних справ Міністерства охорони здоров'я та соціального забезпечення США "переконував Бразилію відмовитись від російської вакцини проти COVID-19". Даний приклад наводився разом із пропозицією Панамі прийняти технічну допомогу США, замість пропозиції від лікарів з Куби.

"Департамент глобальних справ використовував дипломатичні відносини, щоб протидіяти зусиллям держав, включно із Кубою, Венесуелою та Росією, які працюють над посиленням свого впливу у регіоні на шкоду безпеці та захисту США", - відзначає доповідь.

Посольство США у Бразилії вже заявило, що його дипломати “ніколи не вмовляли Бразилію не приймати вакцину проти Covid-19, які отримали схвалення відповідних органів”. Як повідомляє The Washington Post, російська вакцина ще не дозволена до використання у Бразилії.

Уряд Бразилії заявив, що посольство країни у Вашингтоні не отримувало порад від уряду США з приводу можливого придбання російської вакцини.

тому що багатші нації забирають собі "західні" вакцини, все більше країн звернулись до Росії, сприяючи зростанню іміджу Кремля у світі

Як відзначає The Washington Post, попри обґрунтованість застережень щодо російської вакцини одразу після її появи до завершення необхідних випробувань, нещодавнє дослідження у британському медичному журналі Lancet "вказало, що її ефективність порівняна із вакцинами Pfizer-BioNTech та Moderna".

Як повідомляє Reuters, речник Путіна заявив у вівторок про безпрецедентний тиск на країни з метою відмовитись від російської вакцини. За його словами, даний тиск не матиме успіху.

Деякі оглядачі розкритикували США. Відомий американський безпековий експерт Марк Галеотті назвав дії США "такими, що заслуговують осуду".

"Це жахлива помилка у політичному і у епідеміологічному сенсі, - пише Галеотті на сторінках анголомовного видання The Moscow Times. - Звісно ж, Москва заробила свою [негативну] репутацію анексією Криму та вторгненням на Донбас, поширенням різноманітної шкідливої дезінформації, вбивствами, або спробами вбити свої ворогів вдома та за межами країни, перелік довгий. Але це не значить, що все що робить Росія неправильне, і що її науковці некомпентентні, а вакцини неефективні".

Між тим видання The Washington Post у своєму матеріалі вказує, що через те, що багатші країн не діляться "західними" вакцинами, "все більше країн звернулись до Росії, сприяючи зростанню іміджу Кремля у світі".

За даними університету Джонса Гопкінса, станом на 17-те березня у світі, від початку пандемії, на COVID-19 захворіли майже 121 мільйон осіб, майже 2 мільйони 700 тисяч - померли.

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