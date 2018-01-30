США оприлюднили список наближених до Путіна, але санкцій ще не запровадили

Міністерство фінансів США оприлюднило список провідних російських політиків, посадовців та підприємців у списку наближених до Кремля осіб.

Перебування у списку не означає, що ті особи автоматично опиняться під новими санкціями, але вказує, що вони перебувають у полі уваги уряду США, який втілює пакет санкцій щодо Москви, запроваджений після російської анексії Криму і втручання Росії в американську виборчу кампанію 2016 року.

У списку опинилися 114 чільних російських політиків та 96 олігархів, наближених до президента Путіна. У Москві заявляли, що вважатимуть такий крок подальшою ескалацією напруженості у відносинах з Вашингтоном.

Напередодні оприлюднення списку директор Центрального розвідувального управління США Майк Помпео сказав, що Росія буде і далі намагатися втручатися в американські виборчі процеси.

Майк Помпео при цьому зауважив в інтерв’ю Британській телерадіомовній корпорації, що впевнений у здатності протидіяти російським намаганням, і що Америка “зможе мати вільні й справедливі вибори”.

ЦРУ та інші провідні служби безпеки США дійшли висновку, що Москва втручалася в американську виборчу кампанію 2016 року, але президент Дональд Трамп неодноразово називав чинне спеціальне розслідування російського втручання “полюванням на відьом”.

Президент Трамп рішуче заявляв, що його виборча команда не вступала у змову з представниками Росії і що його перемога була беззастережною.

Марк Помпео сказав британським журналістам, що Росія попри співпрацю зі США у протидії тероризму поводиться як суперник, і що Москва не зменшила своєї підривної діяльності у Європі та в Америці.

Агенція Reuters повідомляє, що після оприлюднення американського списку близьких до Путіна посадовців та олігархів вартість деяких найбільших російських компаній на біржах знизилася, а курс російського рубля щодо долара впав.

Санкції не розширені

Американська новинна телемережа CNN вказує, що адміністрація Трампа відмовилася втілити вимогу про нові санкції щодо компаній та країн, які співпрацюють з вже підсанкційними російськими оборонними й розвідувальними установами й фірмами.

CNN цитує представника Державного департаменту США зі словами, що адміністрація вирішила натомість застерегти уряди інших країн та компанії, що “значні трансакції із вказаними російськими суб'єктами призведуть до санкцій”.

Неназваний офіційний представник, згідно з повідомленням, сказав, що вже тих кроків достатньо для “стримування”.

CNN цитує кількох чільних американських політиків - демократів, які наголошують, що адміністрація Білого дому зобов’язана діяти у справі втілення санкцій і що у разі бездіяльності справу на себе повинен перебрати Конгрес.

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