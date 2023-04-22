Документальний фільм редакторки Голосу Америки Тетяни Ворожко отримав срібло Нью-йоркського фестивалю кіно і телебачення

Документальний фільм журналістки Тетяни Ворожко "Київ - Софія - Голлівуд: Несподівана подорож українських біженок" здобув срібну медаль у категорії Документальний фільм/Проблеми людей Нью-йоркського фестивалю кіно та телебачення - 2023.

Фільм розповідає історію двох українських біженок, які опинилися і будують нове життя у дуже незвичному місці - на голлівудській кіностудії Nu Boyana Film Studios в Софії, Болгарія.

Як повідомляв Голос Америки , у стрічці "Київ-Софія-Голлівуд" також йдеться про адаптацію українців до життя в Болгарії і про те сестринство, яке побудували жінки, що мешкають в одному багатоквартирному будинку.

А головне – фільм порушує питання, чи повернуться ці дві українки, як й чимало інших з понад 8-ми мільйонів українських біженців, які, за даними ООН, перебувають лише в країнах Європи, до України.

Тетяна Ворожко, старша виконавча редакторка Української служби Голосу Америки продюсувала та написала сценарій фільму. Вона отримала фінансування зйомок як одна із переможниць пітч-конкурсу Голосу Америки.

“За умовами програми нам доводилося робити все дуже швидко — знімати, писати, монтувати відео, — розповідає Тетяна Ворожко. — На щастя, більша частина зйомок проходила на кіностудії, де нікому не треба було пояснювати, що саме ми робимо. У нас також була дуже професійна команда, яка працювала над кожним елементом цього фільму”.

Над фільмом працювали операторка Світлана Коваль, відеоінженер Костянтин Голубчик, редакторки Ема Кац та Жужанна Геллер-Варга, старша виконавча продюсерка Юна Лі.

Ворожко розповідає, що коли готувалася їхати до Болгарії на зйомки фільму про українських біженців, сподівалася, що до виходу фільму в жовтні 2022 року тема повернення українських жінок і дітей буде домінувати в новинах, пов’язаних з Україною.

“Але російські бомби досі падають на українські міста, а люди гинуть на передовій”, - додала авторка фільму.

На своїй сторінці у Фейсбуці вона подякувала героїням стрічки - Ярославі Кузьменко, Альоні Алтуховій, Владі Романченко та Василісі Двойченковій, які погодилися розповісти свої історії. Ворожко також висловила вдячність кіностудії Nu Boyana Film Studios та її генеральному директорові Яріву Лернеру за сприяння та участь у зйомках.

“Я пишаюся бути причетним до створення цього фільму”, - поділився своїми почуттями Ярів Лернер, гендиректор найбільшої у Східній Європі кіностудії Nu Boyana.

Юна Лі, керівниця відділу придбання та введення в експлуатацію програм Голосу Америки прокоментувала : «У “Голосі Америки” ми щороку проводимо конкурс, що дає нашим талановитим колегам можливість створювати глибокі історії. Мені випала честь спостерігати за історіями понад десяти переможців, і це справді надзвичайний досвід стати свідком відкриття такої кількості прихованих дорогоцінних каменів. Успіх Тетяни є чудовим прикладом цього, і я пишаюся результатом”.

“Київ - Софія - Голлівуд” від початку був цікавою сюжетною концепцією. Я мала честь працювати над ним із Тетяною з першого моменту, і це дало нам можливість перетворити його на справжній документальний фільм з добре розробленими персонажами та сценами. З Тетяною приємно працювати, вона відкрита до нових ідей, і наша співпраця була бездоганною. Її історія розповідається з унікальної точки зору, і я дуже рада, що вона отримала цю нагороду”, - поділилася редакторка Жужанна Геллер-Варга.

Загалом у 2023 році Голос Америки отримав рекордні 10 нагород на нью-йоркському теле- та кінофестивалі – дві золоті, три срібні та п’ять бронзових. Три стрічки із числа переможців – про Україну.

«Вітаємо всіх наших переможців, – сказала виконувачка обов’язків директора Голосу Америки Йоланда Лопес. – Я дуже пишаюся тим, що цього року члени журі нью-йоркського фестивалю відзначили зусилля щодо виконання нашої місії, пов’язаної з вирішенням важливих питань у новинах, таких як війна та права жінок, у більш креативний спосіб із довгоформатними матеріалами, які приваблюють ширшу аудиторія».

Телевізійна та кінопремія Нью-йоркського фестивалю відзначають видатний медіаконтент та інші формати у телевізійній та кіноіндустрії.