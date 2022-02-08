У Нью-Йорку арештували пару, що спробувала "відмити" 4,5 мільярди доларів через біткоїни

Міністерство юстиції США повідомило про арешт подружньої пари, що спробувала "відмити" 4,5 мільярди доларів через біткоїни.

Арештовані 34-річний Ілья "Датч" Ліхтенштейн (Ilya "Dutch" Lichtenstein) та його 31-річна дружина Гедер Морган вже у вівторок з'являться на першому слуханні у суді. Їм висунули обвинувачення у змові із метою відмивання грошей та завданні збитків уряду Сполучених Штатів внаслідок шахрайських дій.

Прокурори кажуть, що підозрюване подружжя використовувало незаконні прибутки на різноманітні речі - від золота до NFT й "звичайних подарункових карт" до американських супермаркетів.

Уряд також вилучив 3,6 мільярди доларів у викраденій криптовалюті, що напряму пов'язують із віртуальним зламом сервісу обміну криптовалют Bitfinex у 2016 році. Це один із найбільших зламів в історії, тоді злочинці викрали 20% від усієї вартості біткоїна, повідомляє Reuters.

Як відзначила заступниця міністра фінансів США Ліза Монако, це найбільше в історії вилучення фінансів американським урядом. Вона додала, що це показує, що крипловалюти - це не "безпечний притулок для злочинців".

Як пише The Washington Post, американська влада нещодавно оголосила про плани переслідувати злочинців, які здійснюють порушення закону у галузі віртуальних валют.

У статті використано матеріали сайту Міністерства юстиції США, The Washington Post, Reuters