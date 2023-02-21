Ядерна позиція США не змінилась, але Білий дім готовий до переговорів з Кремлем про обмеження озброєнь

Ядерна позиція США залишається незмінною, а наслідки заяви Росії про призупинення участі у договорі про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь New START - не зрозумілі. Про це заявив в інтерв'ю CNN речник Держдепартаменту Нед Прайс.

"Незрозуміло, чи буде практичний вплив", - сказав він. За його словами, цього року Сполучені Штати публічно оголосили, що Росія не дотримується договору, тому Вашингтон спостерігатиме, які кроки насправді робитиме Москва. "Ми поки що не бачили жодних причин для зміни нашої ядерної позиції, нашої стратегічної позиції", - додав Прайс.

При цьому, як інформує CNN, представник Ради національної безпеки США підкреслив, що Вашингтон залишається готовим до діалогу.

"Ми як і раніше готові зустрітися з Росією, щоб обговорити Договір і питання ядерної стабільності, про що свідчить наша недавня зустріч країн P5 (п'ять країн постійних представників у Радбезі ООН) щодо зменшення ризиків. Як ми вже говорили раніше, незалежно від того, що ще відбувається у світі, Сполучені Штати готові вживати критично важливих заходів контролю над озброєннями", – сказав посадовець.

Велика Британія також закликала президента Росії Володимира Путіна переглянути своє вихід з угоди. "Ми сподіваємося, що Путін зможе переглянути своє необдумане рішення, - заявили у вівторок в офісі британського прем'єр-міністра Ріші Сунака. - Контроль над озброєннями є життєво важливим для безпеки нашої планети, і це ще один приклад того, як Путін ставить під загрозу глобальну безпеку заради політичної вигоди".

Міністерство закордонних справ Франції так само закликало Росію "проявити відповідальність" і "якнайшвидше" скасувати своє рішення. "Договір New START є важливим інструментом у міжнародній архітектурі контролю над ядерними озброєннями та стратегічної стабільності", - йдеться у заяві Франції, єдиної ядерної держави Європейського Союзу.

У статті використано матеріали Reuters