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"Безвідповідальна ядерна риторика" Путіна не зупинить G7 від підтримки України
Країни G7 засудили "безвідповідальну ядерну риторику Росії" й запевнили, що це "не буде відволікати чи відмовляти" союзників від підтримки України "стільки, скільки потрібно".
Про це йдеться у спільній заяві країн "Групи семи", куди входять США, ЄС, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та Велика Британія. Там підкреслено, що держави єдині у найрішучішому засудженні загарбницької війни Росії проти України.
У G7 також підкреслили, що ніколи не визнають незаконних зазіхань Кремля на суверенну територію України й накладатимуть додаткові економічні санкції на Росію й тих, хто надає політичну чи економічну підтримку російській війні в Україні.
"Зусилля президента Путіна включити Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області до складу Російської Федерації є новим дном у зневазі Росією міжнародного права та ще одним прикладом неприпустимих порушень Росією суверенітету України, Статуту ООН та спільно узгоджених принципів та зобов'язань Гельсінського заключного акту та Паризької хартії", - йдеться у заяві.
"Ми ніколи не визнаємо ані нібито анексії, ані фіктивні «референдуми», проведені під дулом автомата", - заявили міністри й закликали інші країни "відкинути жорстокий експансіонізм Росії, її намагання заперечити існування України як незалежної держави та відверте порушення нею міжнародних норм, які гарантують міжнародний мир, безпеку та територіальну цілісність і суверенітет усіх держав".
Раніше Голос Америки повідомляв, що державний секретар США Ентоні Блінкен назвав оголошення Росії про призупинення участі у договорі про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь New START "дуже прикрим і безвідповідальним". А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслив: "Більше ядерної зброї та менший контроль над озброєннями роблять світ небезпечнішим".
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- Голос Америки
Ядерна позиція США не змінилась, але Білий дім готовий до переговорів з Кремлем про обмеження озброєнь
Ядерна позиція США залишається незмінною, а наслідки заяви Росії про призупинення участі у договорі про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь New START - не зрозумілі. Про це заявив в інтерв'ю CNN речник Держдепартаменту Нед Прайс.
"Незрозуміло, чи буде практичний вплив", - сказав він. За його словами, цього року Сполучені Штати публічно оголосили, що Росія не дотримується договору, тому Вашингтон спостерігатиме, які кроки насправді робитиме Москва. "Ми поки що не бачили жодних причин для зміни нашої ядерної позиції, нашої стратегічної позиції", - додав Прайс.
При цьому, як інформує CNN, представник Ради національної безпеки США підкреслив, що Вашингтон залишається готовим до діалогу.
"Ми як і раніше готові зустрітися з Росією, щоб обговорити Договір і питання ядерної стабільності, про що свідчить наша недавня зустріч країн P5 (п'ять країн постійних представників у Радбезі ООН) щодо зменшення ризиків. Як ми вже говорили раніше, незалежно від того, що ще відбувається у світі, Сполучені Штати готові вживати критично важливих заходів контролю над озброєннями", – сказав посадовець.
Велика Британія також закликала президента Росії Володимира Путіна переглянути своє вихід з угоди. "Ми сподіваємося, що Путін зможе переглянути своє необдумане рішення, - заявили у вівторок в офісі британського прем'єр-міністра Ріші Сунака. - Контроль над озброєннями є життєво важливим для безпеки нашої планети, і це ще один приклад того, як Путін ставить під загрозу глобальну безпеку заради політичної вигоди".
Міністерство закордонних справ Франції так само закликало Росію "проявити відповідальність" і "якнайшвидше" скасувати своє рішення. "Договір New START є важливим інструментом у міжнародній архітектурі контролю над ядерними озброєннями та стратегічної стабільності", - йдеться у заяві Франції, єдиної ядерної держави Європейського Союзу.
У статті використано матеріали Reuters
- Голос Америки
Промова президента США Джо Байдена у Варшаві. Наживо з перекладом українською
Президент США Джо Байден у Варшаві виступає із промовою щодо роковин жорстокого та неспровокованого вторгнення Росії в Україну. Дивіться наживо з перекладом українською.
НАТО, ЄС та Україна збільшать виробництво озброєнь для ЗСУ
НАТО, ЄС та Україна домовилися створити тристоронній координаційний механізм, який синхронізує роботу виробників зброї, закупівельників і урядів, щоб збільшити обсяги виробництва боєприпасів для ЗСУ.
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив у Брюсселі на тристоронній зустрічі Україна-ЄС-НАТО з генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом та високим представником із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем.
"У нас спільна мета – відновити мир і стабільність у Європі. Для цього важлива перемога України, забезпечення наших військових усім необхідним у найкоротші терміни", - сказав Кулеба й також запропонував розпочати підготовку українських пілотів в межах наявних механізмів ЄС і НАТО.
Як також повідомив Боррель, разом із Кулебою вони обговорили "наступні кроки щодо боєприпасів та невідкладні міжнародні події напередодні завтрашньої надзвичайної сесії Генеральної Асамблеї ООН щодо миру в Україні".
"Міжнародна спільнота має об’єднатися на захист статуту ООН і міжнародного права. Ми також домовилися запровадити регулярні щорічні консультації між з Дмитром Кулебою та Олексієм Резніковим щодо зовнішньої політики, політики безпеки та оборони", - додав головний європейський дипломат.
У статті використано матеріали Reuters
- Голос Америки
Призупинення участі Росії у договорі про обмеження озброєння New START "прикре і безвідповідальне" - Блікен
Оголошення Росії про призупинення участі у договорі про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь New START "є дуже прикрим і безвідповідальним", сказав державний секретар США Ентоні Блінкен журналістам під час візиту до Афін.
"Ми будемо уважно спостерігати за тим, що насправді робить Росія. Ми, звичайно, переконаємося, що в будь-якому випадку наша позиція буде належною для безпеки нашої країни та наших союзників", - пояснив головний американський дипломат.
Блінкен нагадав, що після призупинення дії угоди New START за попередньої адміністрації Дональда Трампа, Білий дім Джо Байдена відновив дію домовленості, "тому що це було явно в інтересах безпеки нашої країни та фактично в інтересах безпеки Росії, і це лише підкреслює, наскільки це безвідповідальна дія".
"Звісно, ми готові говорити про обмеження стратегічних озброєнь у будь-який час з Росією, незалежно від того, що відбувається у світі чи в наших відносинах. Я вважаю важливо, щоб ми й надалі діяли відповідально в цій сфері. Це також те, чого очікує від нас решта світу".
Про призупинення участі у договорі заявив у посланні до Федеральних зборів РФ президент Росії Володимир Путін. Він сказав, що у США "замислюються про можливість натуральних випробувань своєї ядерної зброї" і "якщо США проведуть випробування, то і ми проведемо", й додав, що РФ не збирається допускати інспекторів США на свої ядерні об’єкти.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив розчарування рішенням Кремля й закликав переглянути його. "Більше ядерної зброї та менший контроль над озброєннями роблять світ небезпечнішим", - сказав журналістам Столтенберг.
Відповідаючи на звинувачення Путіна в тому, що Захід намагається знищити Росію, генсек заявив, що це Москва є агресором в Україні: "Це президент Путін розпочав цю імперську загарбницьку війну... Як сьогодні Путін ясно дав зрозуміти, він готується до нової війни... Путін не повинен перемогти... Це було б небезпечно для нашої власної безпеки та всього світу".
У листопаді минулого року прес-секретар Держдепартаменту США Нед Прайс оголосив, що США та Росія домовилися про переговори щодо відновлення інспекцій ядерних об'єктів відповідно до підписаного у 2011 році договору New START. Такі дискусії відбулися вперше від початку російської війни в Україні 24 лютого.
Нагадаємо, договір між США і РФ про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III/New START) передбачав скорочення кількості розгорнутих ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників - до 700 одиниць в американському і російському арсеналах і мав спливати 5 лютого 2026.
За даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру, в січні 2021 року в арсеналі США було 5550 боєголовок, в Росії - 6255, в Китаї - 350, у Великій Британії - 225, а у Франції - 290. Ця статистика включає списані боєголовки. За даними інституту, в арсеналах Індії, Пакистану, Ізраїлю та Північної Кореї, які не є учасниками "ядерного клубу", в цілому налічується близько 460 ядерних боєголовок.
У статті використано матеріали Reuters
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