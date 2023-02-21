"Безвідповідальна ядерна риторика" Путіна не зупинить G7 від підтримки України

Країни G7 засудили "безвідповідальну ядерну риторику Росії" й запевнили, що це "не буде відволікати чи відмовляти" союзників від підтримки України "стільки, скільки потрібно".

Про це йдеться у спільній заяві країн "Групи семи", куди входять США, ЄС, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та Велика Британія. Там підкреслено, що держави єдині у найрішучішому засудженні загарбницької війни Росії проти України.

У G7 також підкреслили, що ніколи не визнають незаконних зазіхань Кремля на суверенну територію України й накладатимуть додаткові економічні санкції на Росію й тих, хто надає політичну чи економічну підтримку російській війні в Україні.

"Зусилля президента Путіна включити Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області до складу Російської Федерації є новим дном у зневазі Росією міжнародного права та ще одним прикладом неприпустимих порушень Росією суверенітету України, Статуту ООН та спільно узгоджених принципів та зобов'язань Гельсінського заключного акту та Паризької хартії", - йдеться у заяві.

"Ми ніколи не визнаємо ані нібито анексії, ані фіктивні «референдуми», проведені під дулом автомата", - заявили міністри й закликали інші країни "відкинути жорстокий експансіонізм Росії, її намагання заперечити існування України як незалежної держави та відверте порушення нею міжнародних норм, які гарантують міжнародний мир, безпеку та територіальну цілісність і суверенітет усіх держав".

Раніше Голос Америки повідомляв, що державний секретар США Ентоні Блінкен назвав оголошення Росії про призупинення участі у договорі про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь New START "дуже прикрим і безвідповідальним". А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслив: "Більше ядерної зброї та менший контроль над озброєннями роблять світ небезпечнішим".