Призупинення участі Росії у договорі про обмеження озброєння New START "прикре і безвідповідальне" - Блікен

Оголошення Росії про призупинення участі у договорі про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь New START "є дуже прикрим і безвідповідальним", сказав державний секретар США Ентоні Блінкен журналістам під час візиту до Афін.

"Ми будемо уважно спостерігати за тим, що насправді робить Росія. Ми, звичайно, переконаємося, що в будь-якому випадку наша позиція буде належною для безпеки нашої країни та наших союзників", - пояснив головний американський дипломат.

Блінкен нагадав, що після призупинення дії угоди New START за попередньої адміністрації Дональда Трампа, Білий дім Джо Байдена відновив дію домовленості, "тому що це було явно в інтересах безпеки нашої країни та фактично в інтересах безпеки Росії, і це лише підкреслює, наскільки це безвідповідальна дія".

"Звісно, ми готові говорити про обмеження стратегічних озброєнь у будь-який час з Росією, незалежно від того, що відбувається у світі чи в наших відносинах. Я вважаю важливо, щоб ми й надалі діяли відповідально в цій сфері. Це також те, чого очікує від нас решта світу".

Про призупинення участі у договорі заявив у посланні до Федеральних зборів РФ президент Росії Володимир Путін. Він сказав, що у США "замислюються про можливість натуральних випробувань своєї ядерної зброї" і "якщо США проведуть випробування, то і ми проведемо", й додав, що РФ не збирається допускати інспекторів США на свої ядерні об’єкти.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив розчарування рішенням Кремля й закликав переглянути його. "Більше ядерної зброї та менший контроль над озброєннями роблять світ небезпечнішим", - сказав журналістам Столтенберг.

Відповідаючи на звинувачення Путіна в тому, що Захід намагається знищити Росію, генсек заявив, що це Москва є агресором в Україні: "Це президент Путін розпочав цю імперську загарбницьку війну... Як сьогодні Путін ясно дав зрозуміти, він готується до нової війни... Путін не повинен перемогти... Це було б небезпечно для нашої власної безпеки та всього світу".

У листопаді минулого року прес-секретар Держдепартаменту США Нед Прайс оголосив, що США та Росія домовилися про переговори щодо відновлення інспекцій ядерних об'єктів відповідно до підписаного у 2011 році договору New START. Такі дискусії відбулися вперше від початку російської війни в Україні 24 лютого.

Нагадаємо, договір між США і РФ про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III/New START) передбачав скорочення кількості розгорнутих ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників - до 700 одиниць в американському і російському арсеналах і мав спливати 5 лютого 2026.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру, в січні 2021 року в арсеналі США було 5550 боєголовок, в Росії - 6255, в Китаї - 350, у Великій Британії - 225, а у Франції - 290. Ця статистика включає списані боєголовки. За даними інституту, в арсеналах Індії, Пакистану, Ізраїлю та Північної Кореї, які не є учасниками "ядерного клубу", в цілому налічується близько 460 ядерних боєголовок.

У статті використано матеріали Reuters