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- Голос Америки
Призупинення участі Росії у договорі про обмеження озброєння New START "прикре і безвідповідальне" - Блікен
Оголошення Росії про призупинення участі у договорі про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь New START "є дуже прикрим і безвідповідальним", сказав державний секретар США Ентоні Блінкен журналістам під час візиту до Афін.
"Ми будемо уважно спостерігати за тим, що насправді робить Росія. Ми, звичайно, переконаємося, що в будь-якому випадку наша позиція буде належною для безпеки нашої країни та наших союзників", - пояснив головний американський дипломат.
Блінкен нагадав, що після призупинення дії угоди New START за попередньої адміністрації Дональда Трампа, Білий дім Джо Байдена відновив дію домовленості, "тому що це було явно в інтересах безпеки нашої країни та фактично в інтересах безпеки Росії, і це лише підкреслює, наскільки це безвідповідальна дія".
"Звісно, ми готові говорити про обмеження стратегічних озброєнь у будь-який час з Росією, незалежно від того, що відбувається у світі чи в наших відносинах. Я вважаю важливо, щоб ми й надалі діяли відповідально в цій сфері. Це також те, чого очікує від нас решта світу".
Про призупинення участі у договорі заявив у посланні до Федеральних зборів РФ президент Росії Володимир Путін. Він сказав, що у США "замислюються про можливість натуральних випробувань своєї ядерної зброї" і "якщо США проведуть випробування, то і ми проведемо", й додав, що РФ не збирається допускати інспекторів США на свої ядерні об’єкти.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив розчарування рішенням Кремля й закликав переглянути його. "Більше ядерної зброї та менший контроль над озброєннями роблять світ небезпечнішим", - сказав журналістам Столтенберг.
Відповідаючи на звинувачення Путіна в тому, що Захід намагається знищити Росію, генсек заявив, що це Москва є агресором в Україні: "Це президент Путін розпочав цю імперську загарбницьку війну... Як сьогодні Путін ясно дав зрозуміти, він готується до нової війни... Путін не повинен перемогти... Це було б небезпечно для нашої власної безпеки та всього світу".
У листопаді минулого року прес-секретар Держдепартаменту США Нед Прайс оголосив, що США та Росія домовилися про переговори щодо відновлення інспекцій ядерних об'єктів відповідно до підписаного у 2011 році договору New START. Такі дискусії відбулися вперше від початку російської війни в Україні 24 лютого.
Нагадаємо, договір між США і РФ про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III/New START) передбачав скорочення кількості розгорнутих ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників - до 700 одиниць в американському і російському арсеналах і мав спливати 5 лютого 2026.
За даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру, в січні 2021 року в арсеналі США було 5550 боєголовок, в Росії - 6255, в Китаї - 350, у Великій Британії - 225, а у Франції - 290. Ця статистика включає списані боєголовки. За даними інституту, в арсеналах Індії, Пакистану, Ізраїлю та Північної Кореї, які не є учасниками "ядерного клубу", в цілому налічується близько 460 ядерних боєголовок.
У статті використано матеріали Reuters
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НАТО, ЄС та Україна збільшать виробництво озброєнь для ЗСУ
НАТО, ЄС та Україна домовилися створити тристоронній координаційний механізм, який синхронізує роботу виробників зброї, закупівельників і урядів, щоб збільшити обсяги виробництва боєприпасів для ЗСУ.
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив у Брюсселі на тристоронній зустрічі Україна-ЄС-НАТО з генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом та високим представником із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем.
"У нас спільна мета – відновити мир і стабільність у Європі. Для цього важлива перемога України, забезпечення наших військових усім необхідним у найкоротші терміни", - сказав Кулеба й також запропонував розпочати підготовку українських пілотів в межах наявних механізмів ЄС і НАТО.
Як також повідомив Боррель, разом із Кулебою вони обговорили "наступні кроки щодо боєприпасів та невідкладні міжнародні події напередодні завтрашньої надзвичайної сесії Генеральної Асамблеї ООН щодо миру в Україні".
"Міжнародна спільнота має об’єднатися на захист статуту ООН і міжнародного права. Ми також домовилися запровадити регулярні щорічні консультації між з Дмитром Кулебою та Олексієм Резніковим щодо зовнішньої політики, політики безпеки та оборони", - додав головний європейський дипломат.
У статті використано матеріали Reuters
- Голос Америки
Промова Байдена не буде "змаганням з риторики" з Путіним - Білий дім
Війна Росії в Україні стосується не лише народу України, вона важлива і для американців, і для всього світу, бо йдеться про захист основоположних цінностей свободи, демократії, територіальної цілісності та суверенітету. На цьому планує наголосити президент США Джо Байден у своїй промові у Варшаві у вівторок, пояснив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу для преси у вівторок.
Промова, яку Голос Америки транслюватиме наживо з українським перекладом, відбудеться в королівському палаці Варшави і буде присвячена роковинам повномасштабного вторгнення Росії до України.
Раніше у вівторок російський президент Путін виступив із промовою, в якій зокрема поклав провину на Захід у розв'язанні війни в Україні. Відповідаючи на питання преси стосовно того, наскільки промова буде містити критику безпосередньо російського президента, Салліван зауважив, що промова не є "змаганням з риторики будь з ким".
Він вказав, що Байден обрав дату для промови, через те, що вона ближче до роковин війни, адже президент "прагне окреслити велику картину" протистояння щодо цінностей, а Путін сам "переніс день своєї промови про стан держави на цю дату".
Все ж, зауважив Салліван, промова Байдена стане запереченням слів Путіна щодо причин війни. "Президент Путін вже певний час говорив, що Захід, а не Росія винувата у війні в Україні, - сказав Салліван. - Це просто перевірити: Росія припиняє воювати в Україні, повертається додому - війна в Україні зупиняється. Якщо Україна припинить воювати, а Сполучені Штати та коаліція припинять допомагати їй воювати, Україна зникне з мапи. Путін вирішив воювати, він міг вирішити інакше і він ще може це зробити – піти додому, і ніхто не нападає на Росію. Абсурдно стверджувати, що буцімто Росії щось загрожувало військовим чином з України або когось іншого. Про це президент говорив раніше і тепер дуже прямо і наполегливо заявить про це".
Від промови Байдена, каже Салліван, не варто очікувати конкретних пропозицій з мирного плану для України, адже Байден поважає принцип не говорити "нічого про Україну без України".
"Він [Байден] не буде вдаватись в будь-яку конкретику щодо дипломатичного шляху закінчення війни, - каже Салліван. - І не тому, що ми не вважаємо, що війна має закінчитись на засадах справедливості і поваги до Статуту ООН, а тому, що, як він говорив раніше – нічого про Україну без України. Сполучені Штати не диктуватимуть умови. Тому ви не почуєте від нього конкретних пропозицій або плану дій, однак ви почуєте звернення до основоположних принципів про те, яким має бути подальший розвиток, не лише сьогоденна підтримка України. Про те, як ми намагаємось побудувати більш тривалий порядок, де цінності та принципи будуть захищені".
Напередодні Байден відвідав Україну з неоголошеним візитом і провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.
Чому рік тому багато експертів не вірили в повномасштабне вторгнення? Відео
Тоді, коли американська розвідка та президент Байден попереджали про наближення війни, далеко не всі експерти могли повірити, що Кремль не блефує в черговий раз. Що ввело в оману західних аналітиків та чи вивчили вони минулі помилки?
Війна Путіна в Україні - це стратегічний провал в усіх сенсах, - Блінкен
Війна президента Росії Володимира Путіна проти України стала стратегічною невдачею, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у вівторок на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Греції Нікосом Дендіасом в Афінах.
"Через рік після того, як президент Путін напав на Україну, стає зрозуміло, що його війна була стратегічно провальною в усіх сенсах - через мужність українського народу, а також завдяки силі та єдності союзників і партнерів у всьому світі, які підтримали Україну та допомогли їй у її захисті", - сказав держсекретар.
Він подякував Афінам за те, що Греція стала "сильним, відвертим голосом у підтримці України". Блінкен додав: "Ви відкрили свої двері для 20 тисяч українців, які залишили свої домівки. Ви були однією з перших країн ЄС, яка надіслала гуманітарну підтримку та життєво важливу допомогу у сфері безпеки. Ви допомогли зміцнити НАТО та зміцнити східний фланг альянсу, зокрема сприяючи перевезенням через порт Александруполіс, стратегічне значення якого різко зросло".
За словами головного американського дипломата, "Греція продемонструвала свою відданість принципам" захисту суверенітету і демократії перед обличчям російської агресії.
"Ніхто не хотів цієї війни. Нікому не подобається ця війна. Всі хочуть, щоб це якомога швидше закінчилося. Але поки це не так, поки агресія Росії триває, життєво важливо, щоб ми разом відстоювали основні принципи, які разом з українським народом стали жертвами цієї агресії. Бо якщо ми цього не зробимо, якщо ми дозволимо цьому безкарно розвиватися, то ми відкриємо скриньку Пандори по всьому світу. Де сила вирішує, і якщо агресори скажуть: добре, якщо їм це вийде з рук, то й нам це зійде з рук. І це не те майбутнє, якого хоче кожен із нас", - сказав Блінкен.
Нікос Дендіас підкреслив, що у питанні підтримки України для зовнішньої політики Греції це простий вибір: "Наша зовнішня політика обирає підтримку норм міжнародного права. І тут у питанні російського вторгнення в Україну є чорне і біле, є нападник і захисник, є кривдник і жертва. Зовнішня політика Греції на боці жертви, на боці тих, хто зазнав нападу та порушення міжнародного права. Все, що в наших силах, щоб допомогти країні, яка зазнала нападу, - ми зробимо".
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