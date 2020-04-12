США допоможуть Італії боротись із пандемією

Президент Дональд Трамп затвердив фінансування комплексу заходів із надання підтримки Італії у боротьбі проти коронавірусу, йдеться у заяві Держдепу.

Підтримка буде надана, в тому числі, міжнародним і громадським організаціям, багато з яких вже надають допомогу італійцям. Ці зусилля допоможуть підтримати відновлення італійської економіки.

За словами держсекретаря Майка Помпео, США також нададуть своєму союзнику по блоку НАТО технічну підтримку, "спираючись на наявні партнерські і продуктивні відносини між Міністерством охорони здоров'я і соціальних служб США та італійською системою охорони здоров'я".

В Італії на військових базах дислоковано близько 30 тисяч американських військовослужбовців і членів їхніх сімей. Американські військові надаватимуть італійцям допомогу у різних сферах, зокрема, надаватимуть послуги дистанційної медицини, транспортуватимуть і збиратимуть польові шпиталі й обладнання, лікуватимуть пацієнтів, не заражених коронавірусом, перевозитимуть предмет паливо і продукти харчування.

"Ця критично важлива допомога не тільки допоможе італійському народові, але і підтримає світові торговельні та логістичні ланцюжки. Тільки разом і тільки завдяки відкритості, співпраці і взаємній підтримці, ми зможемо перемогти COVID-19", - підкреслив Майк Помпео.

У суботу 11 квітня влада Італії повідомила, що за добу від COVID-19 там померли 619 людей, це стало найгіршим показником за останні п’ять днів. Станом на неділю там зафіксовано 152 тисячі інфікованих і понад 19 тисяч загиблих.

Раніше США оголосили про допомогу у подоланні коронавірусу для понад 60 країн світу, передусім, найменш заможним державам Африки, Азії та Східної Європи.

Зокрема, дерджеп виділив 1.2 мільйона доларів Україні, а також державний секретар Майк Помпео і президент Володимир Зеленський обговорили можливість надання кредитних гарантій для підтримки економіки України і продовження допомоги Києву, включаючи "заплановану доставку необхідного медичного обладнання для лабораторій".

Тим часом, Сполучені Штати стали першою у світі країною, де число загиблих від коронавірусу перевищило 20 тисяч.

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