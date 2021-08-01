США посилили санкції проти Куби через придушення протестів

У відповідь на придушення владою Куби мирних протестів, США ввели санкції проти місцевих правоохоронців. Міністерство фінансів США повідомило, що санкції введені проти керівника Національної поліції і його заступника за участь у порушенні прав людини та "придушенні закликів кубинського народу до свободи й поваги прав людини".

Минулого тижня Міністерство фінансів США ввело санкції проти міністра оборони Куби і спецпідрозділу Міністерства внутрішніх справ, яких підозрюють у порушенні прав людини.

Як пише The Hill, йдеться про санкції, запроваджені за глобальним Актом Магнітського, що заморожують будь-які активи у юрисдикції США й забороняють в'їзд посадовців до США, але, враховуючи тривале ембарго США щодо Куби, ці заходи обмеження мають радше символічне значення.

Під зустрічі з лідерами американських кубинців в Білому домі президент США Джо Байден пообіцяв також вжити подальші дії, якщо така ситуація на острові триватиме, й повідомив, що попросив Держдепартамент і Мінфін через місяць представити йому пропозиції, як зробити так, щоб частина грошових переказів, які відправляють кубинські емігранти на Батьківщину, не осідала у кишенях кубинської влади.

Також Байден заявив, що Білий дім "працює над тим, щоб збільшити кількість працівників в посольстві США на Кубі, зберігаючи у пріоритеті безпеку персоналу".

Як Голос Америки повідомляв раніше, у липні після початку антиурядових протестів понад 20 країн, включаючи США та Україну, закликали владу острова дослухатись до голосів кубинського народу, поважати їхні права, звільнити заарештованих за участь у протестах, а також відновити Інтернет-зв‘язок в країні.

Кубинська діаспора у США, представників якої нараховують у понад 2 мільйони, вимагає більш активних дій уряду на підтримку протестувальників.

Кубинський уряд, пише CNBC, покладає відповідальність за підбурювання демонстрацій на американську владу й кубинську громаду у США й обіцяє "зробити усе", щоб придушити протести.

У матеріалі використані джерела: U.S. Department of the Treasury, The Hill, CNBC

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