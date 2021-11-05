Байден: США замовили мільйони таблеток Pfizer для лікування COVID-19

Президент США Джо Байден заявив у п'ятницю, що Сполучені Штати зробили замовлення на мільйони доз нового препарату - експериментальних противірусних пігулок проти COVID-19, вироблених компанією Pfizer. Замовлення зроблено на випадок, якщо ця терапія виявиться ефективною.

«Якщо управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) видасть дозвіл, у нас можуть скоро з'явитися таблетки, які успішно лікуватимуть заражених вірусом людей, – сказав Байден. – Ми вже зарезервували мільйони доз. Терапія стане ще одним інструментом у нашому арсеналі захисту людей від найгірших ускладнень COVID».

Випробування експериментальної противірусної пігулки виробництва Pfizer Inc. проти COVID-19 продемонстрували, що препарат на 89% знижує ймовірність госпіталізації чи смерті дорослих людей із ризиком розвитку тяжкого захворювання, повідомила компанія у п'ятницю.

Ці результати, зважаючи на все, перевершують результати, продемонстровані при випробуванні препарату «Молнупіравір», виробленого компанією Merck & Co Inc., який, як повідомлялося минулого місяця, вдвічі знижує ймовірність смерті або госпіталізації для пацієнтів з COVID-19, які перебувають у Група ризику.

Препарат Pfizer, що входить до класу інгібіторів протеази, призначений для блокування ферменту, необхідного для розмноження коронавірусу.

У п'ятницю колишній високопосадовець США а нині член наглядової ради Pfizer Скотт Готтліб заявив, що препарати компанії можуть дозволити наблизити кінець пандемії у США. Готтліб також висловив думку, що запроваджені днями урядові вимоги щодо вакцинації можуть застаріти до часу запланованого набуття сили на початку наступного року.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", Reuters, CNBC.

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