США закличуть Генасамблею ООН призупинити участь Росії в Раді з питань прав людини

Американська представниця в ООН Лінда Томас-Грінфілд повідомила, що США звернуться до Генеральної асамблеї із проханням призупинити участь Росії у Раді з питань прав людини після того, як президент України Володимир Зеленський звинуватив російських військовиків у геноциді проти українського народу після виявлення тіл понад 400 мирних жителів у районах Київщині, які до минулого тижня контролювався російськими військами.

Як повідомляє Reuters, призупинити членство у раді за систематичні порушення прав людини можна на голосуванні, де дві третини зі 193 країн-представниць ООН підтримають це рішення. Від початку російської війни проти України 24 лютого Генасамблея двічі ухвалювала резолюції, які підтримували понад 140 країн світу, із засудженням дій Кремля.

"Участь Росії у Раді з прав людини - це фарс. Це неправильно, тому ми вважаємо, що для Генасамблеї ООН прийшов час проголосувати за її виключення", - сказала Томас-Грінфілд, яка зараз відвідує Румунію, де від війни рятуються сотні тисяч українців. - "Я закликаю 140 країн, які сміливо стоять поряд: фотографії з Бучі та руйнування по всій Україні вимагає від нас, щоб ми підкріпили свої слова діями".

Зараз у Росії триває другий трирічний строк повноважень у Раді з прав людини ООН. Хоча цей правозахисний орган в Організації об'єднаних націй не приймає рішень, що мають юридичну силу, це має радше політичне значення. Також Рада може ініціювати розслідування. Минулого місяця рада ініціювала розслідування про можливі воєнні злочини в Україні з часу повномасштабного російського втручання.

У вівторок 5 квітня відбудеться засідання Ради безпеки ООН, де одним з ключових обговорюватиметься питання дій російських військових у Бучі.

При цьому Радбез відкинув запит Росії провести засідання 4 квітня, під час якого Москва пропонувала обговорити «провокацію українських радикалів у Бучі», пише "Радіо Свобода". Згідно з заявою представниці російського МЗС Марії Захарової, російський запит відхилила Велика Британія, яка зараз головує в Раді безпеки.

Міноборони Росії заявило, що українське відомство нібито поширило ці кадри "з метою дискредитації російських військовослужбовців".

Раніше "Голос Америки" повідомляв, що Томас-Грінфілд закликала до правосуддя через вбивства мирного населення Київщини: «В жаху від зображень та розповідей, які надходять з Бучі, України. За цю жорстокість настане відповідальність та правосуддя».

А генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш написав у Twitter: «Я глибоко шокований зображеннями цивільних, вбитих в Бучі в Україні. Необхідно, щоб незалежне розслідування призвело до настання відповідальності».

У статті використано матеріали Reuters, "Радіо Свобода"