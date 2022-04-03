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- Голос Америки
В ООН шоковані вбивствами цивільних в Бучі та закликають до притягнення винних до відповідальності
«Я глибоко шокований зображеннями цивільних, вбитих в Бучі в Україні. Необхідно, щоб незалежне розслідування призвело до настання відповідальності», - написав у себе в Твіттері Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.
До правосуддя закликала і посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.
«В жаху від зображень та розповідей, які надходять з Бучі, України. За цю жорстокість настане відповідальність та правосуддя», - написала дипломатка у себе в Твіттері.
У вівторок відбудеться засідання Ради безпеки ООН, де одним з ключових обговорюватиметься питання дій російських військових у Бучі.
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив в інтерв'ю CNN у неділю, що фотографії величезної кількості загиблих цивільних жителів Бучі - це "удар під дих" ("punch in the gut" - ред.). За словами головного американського дипломата, найголовніше зараз те, щоб не мовчати про це, поки триває "жорстокість Росії щодо України".
Міський голова Бучі Анатолій Федорук 2 квітня повідомив, що під час окупації міста російськими військами було розстріляно близько 300 місцевих мирних жителів. Близько 280 людей було скинуто в братську могилу, а решту залишили на вулиці.
Фото і відео із зображенням тіл поширили у соцмережах. «Це наслідки російської окупації», – заявив Федорук.
Минулого тижня Держдеп офіційно звинуватив російські війська у воєнних злочинах в Україні. Раніше Міжнародний кримінальний суд розпочав розслідування ймовірних воєнних злочинів, скоєних російськими військами в Україні.
В матеріалі використані джерела ООН
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- Голос Америки
Британія та Німеччина обіцяють нові санкції проти РФ та більше допомоги Україні на тлі "звірств" російської армії на Київщині
Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що країни Заходу можуть погодити нові санкції проти Росії найближчими днями через "звірства", скоєні російськими військовиками на Київщині, повідомляє Reuters.
Він додав, що президент Росії Володимир Путін та його прибічникі "відчують наслідки" своїх дій і додав: "Ми продовжимо надавати Україні зброю, щоб держава могла захищатись від російського вторгнення".
УВАГА! Подальші фото можуть шокувати
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав убивства цивільного населення в Бучі та Ірпені "мерзенними" і сказав, що це слугує свідченням воєнних злочинів в Україні.
"Я зроблю все у моїх силах, щоб заморити (starve - ред.) путінську воєнну машину", - сказав Джонсон і додав: "Ми посилюємо наші санкції та військову підтримку, так само як гуманітарну допомогу для тих, хто потребує її".
В інтерв'ю американському телеканалу CBS президент України Володимир Зеленський назвав дії російської армії на Київщині геноцидом. "Це геноцид, це винищення цілої нації та народу. Ми - громадяни України, і ми не хочемо підкорятись політиці Російської Федерації. Це причина того, що нас знищують і вбивають", - сказав Зеленський у програмі Face the Nation.
УВАГА! Подальші фото можуть шокувати
У Кремлі звинувачення у воєнних злочинах проти цивільного населення і фото й відео із тімами загиблих мирних жителів Бучі та Ірпеня назвали "очевидною провокацією" і "спланованою медіакампанією", пише "Настоящее время".
Раніше "Голос Америки" повідомляв, що державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про те, що Вашингтон документує воєнні злочини армії РФ в Україні "надаючи інформацію відповідним інституціям та організаціям". А правозахисна організація Human Rights Watch задокументувала випадки згвалтування, вбивств і насильства проти мирних жителів.
УВАГА! Подальші фото можуть шокувати
Як пише "Радіо Свобода", у перші дні квітня низка журналістів змогли потрапити в найбільші міста Київської області одразу після їх звільнення.
На шокуючих кадрах, зроблених агентствами Reuters, AFP та іншими медіа, видно тіла загиблих цивільних, якими всіяні вулиці Бучі – раніше густонаселеного міста-сателіта української столиці.
УВАГА! Подальші фото можуть шокувати
У статті використано матеріали Reuters, "Радіо Свобода", "Настоящее время"
- Голос Америки
США запровадять проти Росії додаткові санкції «дуже скоро» - речник Держдепартаменту
Речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що США скоріш за все «дуже скоро» запровадять додаткові заходи тиску проти Росії. Про це він сказав в програмі каналу MSNBC. Такими, що розбивають серце, назвав він зображення, які надходять з Бучі, та додав, що США вже дійшли висновку, що російські військові здійснюють воєнні злочини проти українців.
«Ми збираємо інформацію. По-перше, щоб пролити світло на те, що насправді відбувається. По-друге, щоб переконатися, що ті, хто скоїв ці звірства та ті, хто віддавав відповідні накази, будуть притягнуті до відповідальності», - додав він.
«Коли йдеться про санкції, ми завжди говорили, ми продовжуватимемо чинити тиск на президента Путіна, на Кремль, на всіх тих поряд з ним, в тому числі олігархів та ставлеників, які підживлюють цю війну вибору проти України, допоки Кремль не вдасться до деескалації, допоки насильство не припиниться, допоки ці звірства не припиняться…Так що я підозрюю, що дуже скоро ви побачите додатковий тиск», - сказав Прайс.
В маеріалі використані матеріали MSNBC
- Голос Америки
Україна потерпає під бомбами у святотатській війні – папа Франциск
Папа Франциск у своєму недільному зверненні у Флоріані на Мальті осудив війну Росії проти України, назвавши її святотатством. Понтифік закликав вірян молитися за мир.
Він сказав, ті, хто слухає, повинні замислитись про «гуманітарну трагедію замученої України, яка досі потерпає під бомбами у святотатській війні».
Також під час перельоту на Мальту папа Франциск сказав пресі, що розглядає запрошення мера Києва Кличка відвідати Київ та висловив готовність Ватикану допомагати Україні.
Після отримання запрошення від Кличка Франциск підтвердив його близькість до «страждань міста, його людей, тих, хто був вимушений втікати та тих, кому наказують здійснювати військові дії».
Понтифік неодноразово закликав припинити війну в Україні. Він навіть відвідав посольство Росії в Італії, щоб висловити своє занепокоєння на початку російського вторгнення, що не є звичайним протоколом Папи.
«В Україні ллються ріки крові та сліз. Це не просто військова операція, це війна, яка сіє смерть, руйнування та горе», - сказав Папа минулого місяця на площі Святого Петра у Ватикані.
- Ігор Тихоненко
Як білоруський батальйон допомагає Україні протистояти Росії
Розмір білоруського батальйону Збройних сил України імені Кастуся Калиновського майже сягає звичайного українського батальйону, що зазвичай становить 450-500 бійців, повідомив в інтерв'ю "Голосу Америки" заступник командира батальйону імені Калиновського Вадим Кабанчук і додав, що для приєднання до цього військового підрозділу онлайн-заявки подали іще кілька тисяч людей.
Це найбільша білоруська група, що допомагає армії України боротись проти російських військовиків. Батальйон названий на честь одного з регіональних очільників польського Січневого повстання проти Російської імперії.
Як розповів Кабанчук, хоча цей військовий підрозділ був створений після початку повномасштабної російської війни в Україні 24 лютого, він сам, а також деякі інші бійці, воювали за Україну іще з початку російської агресії на Донбасі 2014 року.
Українська влада не підтвердила для "Голосу Америки" те, що батальйон імені Калиновського підпорядковується українському військовому командуванню. Проте Франак Вячорка, радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської, повідомив, що вірить заяві батальйону про інтеграцію із українською армією. Він назвав цей підрозділ "ймовірно, найкраще організованою" білоруською групою бійців, що воюють на боці України.
Кабанчук розповів, що раніше деякі з цих білоруських військовиків входили до теорборони Києва та батальйону нацгвардії "Азов", однак зараз батальйон вже не є частиною цих підрозділів.
Більшість білорусів, які стають добровольцями й допомагають Україні воювати проти Росії керуються очікуваннями, що перемога Києва допоможе і Білорусі звільнитись від російського імперіалізму, - в інтерв'ю "Голосу Америки" розповів колишній міністр закордонних справ Білорусі Павел Слюнькін. Тому, за його словами, серед тих, хто подає заявку на вступ до батальйону - "блогери, журналісти, айтішники, працівники фабрик" та представники інших цивільних професій.
Окрім батальйону імені Калиновського, існують й інші білоруські підрозділи, що воюють на боці України, зокрема, підрозділ "Пагоня". Про це днями твітувала Тихановська.
У заяві для "Голосу Америки" речник Інтернаціонального легіону територіальної оборони України Демієн Магроу повідомив, що українські посадовці розглядають питання інтеграції білоруських добровольців до легіону.
Але Кабанчук сказав, що його батальон не прагне приєднання до Інтернаціонального легіону, що може обмежити автономію підрозділу.
Вячорка додав у Twitter, що "Пагоня" також закладає основу нової професійної білоруської армії, маючи на увазі час, коли влада Олександра Лукашенка закінчиться.
Раніше Лукашенко заявив, що проукраїнські білоруські бійці воюють на боці Києва лише через гроші. Хоча Лукашенко виправдовує і підтримує російську війну, але допоки не відправляв до України власні війська. Кабанчук стверджує, що він усвідомлює, що такі дії можуть лише пришвидшити падіння його влади.
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