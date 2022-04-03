В ООН шоковані вбивствами цивільних в Бучі та закликають до притягнення винних до відповідальності

«Я глибоко шокований зображеннями цивільних, вбитих в Бучі в Україні. Необхідно, щоб незалежне розслідування призвело до настання відповідальності», - написав у себе в Твіттері Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

До правосуддя закликала і посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

«В жаху від зображень та розповідей, які надходять з Бучі, України. За цю жорстокість настане відповідальність та правосуддя», - написала дипломатка у себе в Твіттері.

У вівторок відбудеться засідання Ради безпеки ООН, де одним з ключових обговорюватиметься питання дій російських військових у Бучі.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив в інтерв'ю CNN у неділю, що фотографії величезної кількості загиблих цивільних жителів Бучі - це "удар під дих" ("punch in the gut" - ред.). За словами головного американського дипломата, найголовніше зараз те, щоб не мовчати про це, поки триває "жорстокість Росії щодо України".

Міський голова Бучі Анатолій Федорук 2 квітня повідомив, що під час окупації міста російськими військами було розстріляно близько 300 місцевих мирних жителів. Близько 280 людей було скинуто в братську могилу, а решту залишили на вулиці.

Фото і відео із зображенням тіл поширили у соцмережах. «Це наслідки російської окупації», – заявив Федорук.

Минулого тижня Держдеп офіційно звинуватив російські війська у воєнних злочинах в Україні. Раніше Міжнародний кримінальний суд розпочав розслідування ймовірних воєнних злочинів, скоєних російськими військами в Україні.

В матеріалі використані джерела ООН