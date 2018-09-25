США офіційно передадуть Україні патрульні катери – CNN

Берегова охорона США планує передати два 33-метрові патрульні катери берегової охорони Україні на під час церемонії в четвер у Балтиморі, повідомляє CNN. Обидва патрульні катери побудовані 40 років тому, здатні виходити в море при потужних штормах, і виконувати покладені на них завдання у складних умовах, вести вогонь.

На церемонії очікується присутність віце-адмірала Берегової охорони Майкла МакАллістера та президента України Петра Порошенка.

Як повідомляє "Радіо Свобода", такі катери Україні ще три роки тому висловили бажання подарувати США, але до України вони так і не потрапили.

Передача двох озброєних катерів Берегової охорони виникла у зв'язку зі зростанням напруги між Україною та Росією в Азовському морі протягом останніх тижнів. І Київ, і США звинувачують Москву у втручанні в українське судноплавство в регіоні.

«Сполучені Штати засуджують переслідування Росії щодо міжнародних перевезень в Азовському морі та Керченській протоці», – заявила речниця Державного департаменту Гедер Науерт у заяві наприкінці минулого місяця.

«З квітня Росія затримала сотні комерційних суден, і останніми тижнями зупинено щонайменше 16 комерційних кораблів, які намагалися дістати до українських портів», – додала вона.

Чиновник оборони США повідомив CNN, що патрульні катери Drummond і Cushing були придбані Україною з програми Excess Defense Articles.

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