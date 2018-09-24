Болтон: продаж Росією ракетного комплексу Сирії стане "значною ескалацією"

Радник з питань національної безпеки США Джон Болтон заявив у понеділок, що плани Росії надати Сирії ракетну систему С-300 будуть «значною ескалацією» Москви і що він сподівається, що Росія перегляне це рішення.

Росія оголосила раніше в понеділок, що забезпечить сирійський уряд сучаснішими системами протиракетної оборони С-300. Заява була зроблена після того, як минулого тижня Сирія збила російський літак, що призвело до посилення напруги в регіоні.

Російський військовий літак був збитий системами протиракетної оборони уряду Сирії, в результаті чого загинуло 15 людей. Росія поклала провину на Ізраїль, заявивши, що ізраїльські винищувачі штовхнули російський літак на лінію сирійського вогню.

Російські чиновники заявили, що застарілі системи Сирії С -200 не були достатньо складними, щоб визначити російський літак як дружній, повідомляє CBS News.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив у понеділок, що Росія відправить С-300 впродовж наступних двох тижнів. Раніше у війні Росія призупинила постачання С-300.

Шойгу сказав, що Росія зараз збирається продовжувати доставку, оскільки "ситуація змінилася, і це не наша вина". Він також заявив, що Росія почне використовувати електроніку, щоб перешкоджати літакам в регіоні.

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