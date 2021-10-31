Днями у США можуть почати щеплювати від коронавірусу дітей від 5 років

Після затвердження Адміністрації з контролю за харчами та ліками США (FDA) використання вакцини від коронавірусу компанії Pfizer для дітей від 5 років у п'ятницю, на початку цього тижня щеплення може офіційно стартувати, повідомляє CNBC. Відповідний дозвіл Центри США з контролю над захворюваннями (CDC) мають дати уже цими днями.

Таким чином, імунізація проти COVID-19 стане доступною для 28 мільйонів дітей віком від 5 до 11 років, адже у США вже проводиться вакцинація підлітків з 12 років.

Дослідження Pfizer вказує на те, що вакцина має ефективність майже 91% проти коронавірусу для дітей віком від 5 до 11 років. При чому дієвість препарату проти штаму "Дельта" виявилась такою ж, як і проти оригінального штаму, якщо дітям дати дві дози з трьома тижнями перерви.

Дітей щеплюватимуть третиною від дорослої дози, й випробування показали, що вони добре переносять вакцинацію із незначними побічними ефектами, схожими на вікову групу 16-25.

Пітер Маркс, що керує питаннями затвердження вакцин в FDA, підкреслив: "Із тим, як ми рухаємось у напрямку щеплення менших дітей, оцінювання ризиків і переваг проходить ще детальніший розгляд, тому що менші діти меншою мірою схильні до серйозних наслідків COVID-19", - цитує Politico.

Томас Мюррей, спеціаліст із інфекційних хвороб у педіатрії Єльського дитячого госпіталю Нью-Гевена, зазначив, що це правда, що діти мають загалом менш серйозний перебіг коронавірусу, ніж дорослі, але деякі діти все одно тяжко хворіють. Зокрема, йдеться про ризик багатосистемного запального синдрому (multisystem inflammatory syndrome - ред.), що дуже небезпечний. Також діти все одно мають ризик переживати затяжні серйозні наслідки, як і дорослі.

У матеріалі використано джерела: CNBC, Politico

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