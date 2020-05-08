Посольство США у Берліні вшанувало пам'ять українців, загиблих у Другій світовій; Трамп у заяві нагадав про американських героїв війни

Посольство США у Берліні вшанувало пам'ять українців, які загинули під час Другої світової війни. "Ми разом згадуємо про трагедії тієї війни та Голокосту, а також про довгу дорогу до свободи, яка розпочалась для багатьох опісля. Наша спільна історія має значення", - йдеться у Twitter дипмісії.

Також зранку у п'ятницю українські дипломати у Німеччині поклали квіти до берлінського меморіалу, що вшановує загиблих солдатів армії Радянського Союзу.

Український посол у Берліні Андрій Мельник напередодні наголосив, що йдеться про 8 мільйонів українських жертв нацизму і повторив заклик спорудження у Німеччині спеціального пам'ятника полеглим українцям. Він також відхилив пропозицію спільної участі у меморіальній церемонії з російськими дипломатами у Німеччині допоки триває агресія Росії на сході України.

Пам'ять героїв, які загинули на полі бою у Європі в часи Другої світової війни, вшанував у своїй заяві і президент Дональд Трамп. Зокрема, він згадав про 2 мільйони американців, які воювали у Європі, з них понад 186 тисяч загинуло.

"Більшість з тих бескорисних і героїчних воїнів ніколи не знали життя у процвітаючій Америці. Вони виростали в часи Великої депресії, коли економічні перспективи Америки здавались безрадісними. Тим не менш, вони відповіли на заклик нашої країни... Багато хто ніколи не виїжджав за межі своїх рідних штатів, але вони подолали тисячі миль по всьому світу, щоб зустрітися з ворогом на берегах Франції, в лісах Бельгії, в горах Італії і на сотнях інших полів бою..., ці американські герої не зупинилися б, поки не звільнили всю Європу від мерзотного нацистського режиму", - підкреслив Дональд Трамп.

Раніше Голос Америки повідомляв про спільну заяву міністрів закордонних справ США, Болгарії, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини, виданій з нагоди вшанування 75-ліття завершення Другої світової війни. "Травень 1945 року приніс закінчення Другої світової війни в Європі, але не приніс свободи для всієї Європи", - йдеться у заяві. Там додали, що центр і схід Європи залишились під керівництвом комуністичного режиму протягом майже 50 років, а "залізна хватка Радянського Союзу над країнами забезпечувалась переважною військовою силою, репресіями та ідеологічним контролем".

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