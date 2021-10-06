Білий дім хоче відновити із Кремлем переговори про ядерне роззброєння і розкрив кількість ядерних боєголовок в арсеналі

Державний департамент вперше за останні чотири роки оприлюднив кількість ядерних боєголовок в арсеналі Сполучених Штатів. Станом на 30 вересня 2020 року в арсеналі Збройних Сил США було 3750 активних і неактивних ядерних боєголовок, що на 55 менше, ніж роком раніше.

Це найнижчий показник після того, як ядерний арсенал США досяг свого піку в розпал холодної війни з Радянським Союзом в 1967 році, тоді у США було понад 31 тисячі ядерних зарядів.

"Підвищення прозорості інформації про ядерні арсенали має важливе значення для нерозповсюдження ядерної зброї і роззброєння", - йдеться на сайті посольства США в Росії.

Чинний договір між США і РФ про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III/New START) обмежує кількість ядерних боєголовок в американському і російському арсеналах, і якщо сторони не укладуть нову угоду до закінчення терміну нинішнього договору - 5 лютого 2026, сторони можуть відмовитися від обмежень.

Договором СНВ-ІІІ передбачено скорочення обома сторонами розгорнутих ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників - до 700 одиниць.

Білий дім намагається відновити переговори з Росією з питань ядерного роззброєння, що зупинились за адміністрації Дональда Трампа. Президент Джо Байден запропонував російському колезі Володимиру Путіну негайно продовжити дію СНВ-III на 5 років відразу після вступу на посаду. Москва відразу ж погодилася з цією пропозицією. Договір продовжили без додаткових умов. Питання регулювання ядерної зброї піднімалось і під час особистої зустрічі лідерів у червні у Женеві.

Минулого тижня російські та американські дипломати провели в Женеві засідання за закритими дверима, щоб почати підготовку до розробки угоди, яка прийде на зміну СНО-III, а також про договір, що регулює звичайні озброєння. Джерела в Білому домі назвали переговори "продуктивними".

Також у вівторок сайт МЗС Росії повідомив про телефонні переговори між міністр закордонних справ Сергієм Лавровим та держсекретарем США Ентоні Блінкеном. "Співрозмовники обмінялися думками щодо перспектив відновлення повноцінної реалізації Спільного всеосяжного плану дій із врегулювання навколо іранської ядерної програми (СВПД), а також обговорили ряд актуальних питань двостороннього порядку денного", - йдеться в російському повідомленні. Поки що американське зовнішньополітичне відомство не підтвердило інформацію про розмову.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру, в січні 2021 року в арсеналі США було 5550 боєголовок, в Росії - 6255, в Китаї - 350, у Великій Британії - 225, а у Франції - 290. Ця статистика включає в себе списані боєголовки. За даними інституту, в арсеналах Індії, Пакистану, Ізраїлю та Північної Кореї, які не є учасниками "ядерного клубу", в цілому налічується близько 460 ядерних боєголовок.

У статті використано матеріали з сайту посольства США у Росії та Російської служби "Голосу Америки".

Дивіться також: Документи Пандори: реакція світових лідерів, які фігурують у новому журналістському розслідуванні