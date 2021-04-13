Адміністрація Байдена хоче мати стабільні й прогнозовані відносини з Росією, але очікує складного діалогу, - Псакі

Адміністрація Байдена хоче мати "стабільні й прогнозовані" відносини з Росією, але про довіру не йдеться. Про це під час прес-конференції у Білому домі повідомила речниця адміністрації президента США Джен Псакі.

За її словами, Білий дім очікує, що діалог із Кремлем "продовжуватиме бути викликом" й що переговори й далі будуть "складними". Проте американській та російській стороні важливо продовжувати дискусію й прямо говорити про питання, де немає згоди, але продовжувати разом працювати "у галузях, де є спільний інтерес".

Росія нині, у багатьох питаннях, маргіналізована. Тож ми будемо продовжувати працювати із нашими партнерами і чинити тиск, аби вона зробила те, що є правильним

Так Псакі прокоментувала телефонну розмову Байдена і Путіна, в якій американський лідер запропонував провести найближчими місяцями саміт у третій країні, "щоб обговорити повний спектр питань, які стосуються США та Росії". Серед іншого, йдеться про контроль за озброєнням, зокрема, співпрацю в межах угоди START.

У розмові із Путіним Байден також "озвучив занепокоєння через раптове накопичення військ Росії в окупованому Криму та на кордонах з Україною, і закликав Росію до деескалації напруги" і наголосив на підтримці України.

Псакі розповіла, що Білий дім підготував низку заходів, до яких готовий вдатись проти Москви у разі ескалації, однак, не уточнила, про які саме дії йдеться.

На запитання журналістів, про те, "чи має президент Байден причини вірити, що президент Путін цього разу його слухатиме", Псакі відповіла: "Коли ідеться про дипломатію, ви не перестаєте закликати до правильних і належних дій, які міжнародна спільнота вважає правильними, лише тому, що ви бачите певне небажання їх виконувати".

Вона пояснила: "Що цього разу інакше – це координація на міжнародному фронті, з європейцями, нашими партнерами… Держсекретар Блінкен і міністр Остін зараз у Брюсселі обговорюють низку питань, зокрема агресію на кордоні, і цей тиск – інакший. Росія нині у багатьох питаннях маргіналізована. Тож ми будемо продовжувати працювати із нашими партнерами і чинити тиск, аби вона зробила те, що є правильним", - додала вона.

Крім того, Білий дім повідомив, що у розмові з Путіним президент Байден "чітко заявив, що США рішуче діятимуть, аби захистити свої національні інтереси у відповідь на дії Росії, як-от кібервтручання та втручання у вибори".

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