США сподівається на продовження співпраці з Україною на морі, - посольство

У Національний день мореплавства, який у Сполучених Штатах відзначають 22 травня, американське посольство повідомило, що Вашингтон підтримує продовження співпраці з Україною на морі.

"Ми хочемо пригадати нещодавній візит катера берегової охорони США “Гамільтон” до Одеси та сподіваємось на продовження міцного партнерства між ВМС та морською охороною США та України", - йдеться у заяві дипмісії.

Як Голос Америки повідомляв раніше, катер берегової охорони США "Гамільтон" перебував у Чорному морі з 27 квітня по 14 травня. Американська команда провела спільні тренування з ВМС країн Чорноморського регіону, включаючи Україну, Болгарію, Румунію, Туреччину та Грузію.

9-10 травня "Гамільтон" провів спільні навчання із взаємодії з командами корабля ВМС України "Старобільськ" та кораблем прикордонних сил України "Куропатніков", а також відвідав порт Одеси.

За повідомленням Державної прикордонної служби України, 8 травня російські судна намагалися перешкодити спільним навчанням американського й українського кораблів у морі біля Одеси. Але американське командування заявило, що маневрам "це не заважало, ситуація була стабільною".

Раніше деякі американські військові експерти висловлювали думку, що оборонна підтримка США й НАТО саме на морі може стати більш дієвою для України перед агресією Москви.

Зокрема, старший експерт аналітичного центру Інститут Гадсона у Вашингтоні Браян Кларк в інтерв'ю Голосу Америки порадив посилити американську присутність у Чорному морі й "відправити кілька кораблів з міжнародного флоту чи ЄС і таким чином змусити росіян відкрити доступ до Азовського моря без створення конфронтації на суші, що може перетворитись на насильство".

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